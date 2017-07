Usan redes para vender mapache como mascota

(Tomada de la Red)

El tráfico de especies silvestres ha alcanzado altos niveles en los últimos años y hasta por redes sociales se ofertan estos animales.



Luego de que en días pasados usuarios de redes sociales reportaran el maltrato animal que perpetró una familia de esta localidad en contra un una tlacuache y sus crías, en días recientes los internautas denunciaron otra publicación en la que se ofrece en venta a un mapache.



Mil trescientos pesos es lo que un ciudadano pidió a cambio de un mapache de apenas 5 meses de edad, el cual, presuntamente, ha estado la mayor parte de su vida en cautiverio y amarrado, en condición de ‘mascota’.



El mismo ‘dueño’ manifestó en las redes sociales que ya no tenía tiempo para cuidarlo, por lo que lo estaba ofreciendo en venta en hasta mil cien pesos y con opción a llevarlo directamente al domicilio.



Aunque hubo muchos interesados en el animal, también hubo personas que criticaron la acción al indicar que se trata de un animal silvestre, además del daño que se le ha causado al mismo ejemplar, pues de ser liberado podría enfrentar dificultades para adaptarse.



Si bien los mapaches podrían parecer animales ‘adorables’, no son animales aptos para tenerlos de compañía, pues además de necesitar cuidados especiales y poder ser portadores de enfermedades como la rabia, su conducta es agresiva y difícil de controlar en la mayoría de los casos cuando llegan a la etapa adulta.



Los mapaches pueden llegar a vivir hasta 15 años e incluso en condiciones legales necesitan atención veterinaria, que no siempre está disponible en la región. De acuerdo con información de sitios especializados en mascotas, “los mapaches son mordedores notorios. Ellos morderán miembros de la familia, mascotas de la familia, y los visitantes y todo, los mapaches son una responsabilidad médica”.



Otras páginas como “Experto Animal” señalan que “se trata de un mamífero juguetón y dócil en la juventud pero en su fase adulta de vida puede resultar agresivo con el ser humano si no se le trata adecuadamente. Recuerda que lejos del aspecto simpático y desenfadado que posee el mapache también tiene dientes, así como garras y no dudará en utilizarlo si se siente amenazado”.



Además, en México no es legal tener un ejemplar de esta especie como mascota, a menos que se cuente con documentación ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que acredite su procedencia. Es por estas restricciones, tanto legales como éticas, se recomienda no tener este tipo de animales como mascotas.



Por su parte, la dirección de Ecología Municipal ha señalado que se ha registrado un aumento del uso de redes sociales para la venta de animales, tanto silvestres como domésticos, no obstante, puesto que las publicaciones son borradas posteriormente se dificulta el rastreo por parte de las autoridades correspondientes.​



Fuente:https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=128091&s=9