Este piercing te quitará el dolor de babeza

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Para algunas personas los dolores de cabeza son simplemente algo que ocurre rara vez, y que puede ser el síntoma de alguna enfermedad.Pero hay otros para quienes es una pesadilla frecuente; a veces porque padecen migrañas crónicas o sinusitis, otras por causas desconocidas.Muchas veces esas personas recurren, por ejemplo, a tomar analgésicos con frecuencia, y a automedicarse. Pero otros prefieren intentar cambiando la alimentación, probando trucos naturales, haciendo ejercicios o con acupuntura.Sin embargo, este nuevo remedio está entre ser prometedor y ser polémico. Se trata de una nueva acupuntura auricular (es decir, de la oreja), pero que no deja de ser un piercing. Al igual que la reflexología, estimula una zona de la oreja, pero lo hace con una perforación.El piercing se coloca en el cartílago interno del pabellón auditivo, un punto conocido como Daith. Supuestamente, la perforación en ese punto estimula los nervios bajo la piel y los músculos de modo que el cuerpo produzca sustancias similares a las endorfinas, que ayudan a aliviar migrañas.Quienes promueven esta práctica sostienen que no es para nada riesgosa y que de hecho hay personas que se colocan ese aro solo por estética. Pero también hay que tener en cuenta que las entidades médicas recuerdan que cualquier perforación entraña riesgo de infección, y también de contagio de enfermedades si no se toman precauciones. Además, intentar estimular un nervio puede ser riesgoso si no lo hace una persona que tenga, a la vez, conocimientos de reflexología y de medicina avanzada.FUENTE: La Bioguía