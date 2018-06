Los perros policía se especializan contra el cibercrimen

(Tomada de la Red)

Los perros policía de Estados Unidos se están especializando en detectar productos electrónicos ocultos como teléfonos, discos duros o tarjetas microSD. Estos animales ayudan a encontrar pornografía infantil oculta en discos duros, descubrir teléfonos ocultos o rastrear llamadas almacenadas en tarjetas SIM, según informa Cnet.



Solo uno de cada 50 perros es capaz de poder especializarse como perros de detección de almacenamiento electrónico o ESD, según Kerry Halligan, instructora de K-9 de la Policía Estatal de Connecticut. Esto es así porque es más difícil detectar sustancias químicas en aparatos electrónicos que rastrear narcóticos, bombas o personas.



Un caso muy famoso fue el de un perro labrador llamado Bear, que encontró un disco oculto que contenía pornografía infantil. Este hallazgo fue vital para condenar al acusado. Según el detective Brett Hochron “ya no es un cuchillo sangriento, es el historial de búsqueda en un ordenador portátil que alguien intentó quemar”.



Un químico del Laboratorio de Ciencia Forense de Connecticut, Jack Hubball, descubrió que había un compuesto químico común en todos los USB, tarjetas SD y discos duros de varios fabricantes, el óxido de trifenilfosfina.



Una vez que aislaron el químico, los entrenadores K-9 del estado podrían empezar el entrenamiento. Este proyecto fue secreto durante un total de cuatro años, hasta 2016. Los perros que se graduaron en esta especialidad fueron al FBI y a las fuerzas policiales de Massachusetts, Missouri y Virginia. En la actualidad hay al menos 17 perros con esta especialidad en los Estados Unidos.



PERFIL DE LOS PERROS



Los perros tienen que tener una gran motivación por la comida, normalmente todos los que se han entrenado son labradores. Esta raza tiene un gran apetito, según Halligan.



La motivación a la hora de buscar estos dispositivos se basa en los alimentos, por lo que los perros no pueden comer hasta que detecten el olor químico. Esta es una de las claves que mantiene su mentalidad de trabajo.



En el caso de Harley, un perro especializado en detectar dispositivos electrónicos, solo come un puñado de croquetas por cada dispositivo que encuentra. "Desde el día en que comienza a entrenar hasta el día en que se retira, nunca comerá de un cuenco", dice Halligan. El compañero de Harley, es el detective Hochron, que explica que el perro tiene una actitud muy diferente cuando sabe que tiene que buscar algo.



Fuente;http://www.animalshealth.es/animaladas/los-perros-policia-se-especializan-contra-el-cibercrimen