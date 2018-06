Archivo de Arturo Martínez Nateras se integra a la colección M68

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El archivo personal de Arturo Martínez Nateras, militante y dirigente de la Juventud Comunista de México, será catalogado y digitalizado por el Centro Cultural Universitario Tlatelolco para ser parte de la colección M68: Ciudadanías en movimiento, proyecto museográfico que se realiza en el marco de los 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968.



El acuerdo, anunciado en una conferencia de prensa, se da luego de los señalamientos de que la UNAM no incluiría dicho archivo a esta colección porque la intención de Martínez Nateras era venderlo, cuando la institución no tenía las posibilidades para adquirirlo.



Este jueves Ricardo Raphael, director del CCU Tlatelolco, dijo que esos cuestionamientos se dieron por falta de comunicación y que este acuerdo prueba que "ya no hay ningún conflicto". "Al revés, vamos para delante y queremos a Arturo con toda su energía, su talento y su memoria en esta conmemoración", dijo.



Martínez Nateras, por su parte, aseguró que su archivo no está en venta. "Nunca lo ha estado, soy completamente pueblerino y quiero que mi archivo se mantenga físicamente, el original, en un espacio en Tuxpan, Michoacán, que es donde tengo mi residencia. He recibido incluso ofertas de universidades del extranjero, pero no lo voy a vender, de ninguna manera, no hay a cambio ninguna retribución física, económica de ninguna naturaleza", señaló.



El acervo, que consta de 230 cajas, incluye más de 5 mil documentos sobre los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, así como del desarrollo del Partido Comunista Mexicano y la Juventud Comunista de México. Estará físicamente en calidad de préstamo en el CCU Tlatelolco hasta 2019, cuando terminen los trabajos para incluirlo en la colección M68.



Ricardo Raphael dijo que el trabajo para la conformación de la colección ha avanzado 40%. Añadió que la semana pasada iniciaron las obras físicas para adaptar el espacio donde el público podrá consultar ese acervo digital.