(Tomada de la Red)

Si acabas de adoptar a un cachorro seguramente quieras saber cómo protegerlo de todo mal, ¿verdad? Aunque eso es prácticamente imposible, sí que debes saber que hay varias cosas que puedes hacer para que el peludito tenga un sistema de defensas fuerte.¿Cuáles son? A continuación te explicaré cómo evitar que mi cachorro enferme.Llévalo a vacunarEl cachorro debe de recibir todas sus vacunas antes de cumplir el primer año de edad. Por eso, nada más adoptarlo hay que llevarlo al veterinario para que lo desparasite y, quince días después, empiece el calendario de vacunación. Pero, ¿qué son las vacunas?Las vacunas son virus dormidos que, al introducirse en el organismo del animal, éste empieza a producir anticuerpos que son algo así como los ”guerreros” que tratarán de eliminar al enemigo cuando éste se vuelva a presentar. Tienes más información aquí.Dale una alimentación de calidadSeguramente hayas leído y/o escuchado alguna vez aquello de que ”somos lo que comemos”. Pues bien, esto también se aplica a los perros. Del mismo modo que una persona que coma siempre comida rápida tiene muchísimas posibilidades de enfermar, un perro que se alimenta con una comida inadecuada también puede acabar con su salud debilitada.Para evitarlo en gran medida es muy importante que le demos Dieta Barf, Dieta Yum o Summum, que son comidas caseras, o bien piensos (croquetas) que estén hechos con proteína de origen animal y que no lleven cereales, como puede ser Acana, Orijen, Applaws, Taste Of The Wild, etc. Son caros (el kilo sale por 3-6 euros), pero como hay que darle poca cantidad para que se sacie, sale rentable. Además, siempre vale más gastarse el dinero en comida y no en veterinarios, ¿no crees? 🙂CuídaloAunque sea obvio, un cachorro necesita cuidados. Pero no me refiero sólo al agua, a la comida y a un lugar calentito donde vivir, sino también a los paseos, al adiestramiento, a la socialización con otros perros y personas, al juego, y sobretodo al cariño. Un animal que vive fuera de la casa o que no es atendido debidamente, enfermará rápidamenteFuente:https://www.mundoperros.es/como-evitar-que-mi-cachorro-enferme/