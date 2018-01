Horóscopo de los ángeles

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Checa tu signo para ver cómo aprovechar el eclipse total de luna del día 31, el cual será visible en la Ciudad México, según el clima, de las 16:51 a las 19:09. Del 29 de enero al 11 de febrero.



ARIES (20 de marzo al 19 de abril) El lunes 29 y martes 30 son propicios para avanzar con algo relacionado con tu camino profesional, metas a mediano plazo o imagen pública. El eclipse del miércoles 31 es favorable para ti. Te ayuda a soltar actitudes y diversiones que te distraigan de tus ideales, creatividad y misión de vida, y a atraer las amistades mejores y más elevadas.



Invocación angelical: Ángel de mi Guarda, por favor guíame a dirigir mi potencial en lo que vale la pena ahora.



Color (para usar en una vela, prenda o accesorio): Rosa para la creatividad.



Incienso: Jazmines.



Afirmación: Estoy agradecido porque Dios tiene una idea perfecta para mi misión y mi éxito, y la revela y la facilita por sus conductos infinitos, ahora.



TAURO (20 de abril al 20 de mayo) El lunes 29 y el martes 30 son días excelentes para tocar una puerta, investigar o de alguna forma aplicarte hacia un horizonte nuevo relacionado con tu superación personal o académica, tus creencias o el extranjero. El eclipse del miércoles 31 se da en tu Casa 4 y te ayuda a organizar tus horarios, orden, relaciones familiares y otras situaciones de tu hogar y casa en resonancia con un cambio favorable en tu rumbo profesional o metas.



Invocación angelical: Ángel de mi Guarda, por favor ayúdame a mirar mis emociones y soltar las actitudes que no sean afines con mi éxito, ahora.



Color (para usar en una vela, prenda o accesorio): Verde brillante para la sanación y el éxito.



Incienso: Romero.



Afirmación: Dejo ir las actitudes y hábitos que no resuenen con mi éxito completo, ahora.



GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio) El lunes 29 y el martes 30 son propicios para acudir a terapia, pedir un préstamo o moverte con un proyecto compartido. El eclipse del miércoles 31 viene favorable para ti; al ser en Acuario abre las puertas de tu entendimiento y éxito, relacionadas con tu superación personal o académica, tus creencias o el extranjero. Decídete y aprovéchalas con acción durante los siguientes 13 días.



Invocación angelical: Arcángel Miguel, por favor condúceme a caminar adelante con decisión, ahora.



Color: Azul cielo para la fe.



Incienso: Copal.



Afirmación: No estoy solo ni sin guía para mi éxito y libertad. Tengo un guía divino que me acompaña y me conduce de manera certera, ahora y siempre. Gracias, Padre-Madre.



CÁNCER (22 de junio al 21 julio) El lunes 29 y martes 30 son aptos para accionar el cambio que deseas en tu vida de pareja, en otra relación clave, o bien en tu manera de conectar con el público. El eclipse del miércoles 31 se da en tu Casa 2, de la autoestima y los recursos financieros, y te ayuda a buscar un equilibrio mayor entre lo que das y lo que recibes, valorarte a ti mismo y visualizar un nuevo panorama financiero.



Invocación angelical: Arcángel Gabriel, por favor ayúdame a reconocer mi valía como ser y a honrarla, ahora.



Color: Oro para el éxito y la prosperidad.



Incienso: Canela.



Afirmación: Me declaro libre de la aprobación ajena, y busco mi propia aprobación y respeto, ahora.



LEO (22 de julio al 22 de agosto) El lunes 29 y martes 30 son aptos para accionar tu intención de mejorar tu situación laboral y tu salud, iniciar una dieta, terapia o régimen de ejercicio. El eclipse del miércoles 31 se da en tu propio signo, por lo que dispara un cambio grande que te lleva a pensar más en ti y a soltar un poco tu apego a una pareja. Quizás no sea la persona para ti en estos momentos, o simplemente necesitas aprovechar las oportunidades personales que el universo te trae.



Invocación angelical: Arcángel Chamuel, por favor ayúdame a soltar a otros y dedicarme a mí con amor y en equilibrio para todos los involucrados, ahora.



Color (para usar en una vela, prenda o accesorio): Rosa para la autoestima.



Incienso: Rosas.



Afirmación: Me cuido a mí mismo, y este enfoque me abre a recibir los apoyos que el universo me brinda, ahora.



VIRGO (23 de agosto al 21 de septiembre) El lunes 29 y martes 30 son favorables para ti, especialmente si los aprovechas para algo relacionado con tus hijos, el romance, la creatividad o simplemente disfrutar del momento presente. El eclipse del miércoles 31 se da en tu Casa 12, de la vida espiritual, de los secretos y del cierre de ciclos. Procura recordar tus sueños e interpretar los mensajes recibidos en ellos y aplícate durante 10 minutos diarios a perdonarte a ti y a otros por situaciones pasadas.



Invocación angelical: Arcángel Zadquiel, por favor guíame y fortaléceme para perdonarme a mí y a otros, ahora.



Color (para usar en una vela, prenda o accesorio): Morado o violeta para el perdón.



Incienso: Violetas.



Afirmación: Perdona nuestras faltas contra tu ley de amor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.



LIBRA (22 de septiembre a 21 de octubre) ¡Ponte las pilas! El lunes 29 y martes 30 son favorables para avanzar con los cambios que deseas en tu casa, situación familiar y un negocio de bienes y raíces. El eclipse del miércoles 31 es favorable para ti. Se da en tu Casa 5, y te invita a iniciar un nuevo ciclo de suerte, de creatividad, de romance y en algo relacionado con tus hijos. La suerte te espera, ¡acciónala!



Invocación angelical: Arcángel Miguel, por favor muéveme a aprovechar las oportunidades que la vida me presenta, ahora.



Color (para usar en una vela, prenda o accesorio): Rojo para la acción.



Incienso: Copal.



Afirmación: Mi bien divino me busca y me encuentra abierto y dispuesto a accionarlo, ahora.



ESCORPIÓN (22 de octubre al 22 noviembre) El lunes 29 y martes 30 son favorables para ti, especialmente si los aprovechas en algo relacionado con la comunicación, la promoción o con tus hermanos. En cuanto al eclipse del miércoles 31, dispara un ciclo de cambio en tu vida pública o laboral, tu estatus, reputación y tu manera de conectar con el jefe u otra persona influyente. Visualiza la manera en que deseas llamar la atención y da el paso o los pasos que puedas hacia ella.



Invocación angelical: Arcángel Gabriel, por favor condúceme para visualizar y accionar mi camino divino, ahora.



Color (para usar en una vela, prenda o accesorio): Blanco para la renovación.



Incienso: Coco.



Afirmación: Nada es demasiado bueno para manifestarse en mi vida. Visualizo y acciono el camino mejor y más elevado para mí, ahora.



SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre) El lunes 29 y martes 30 son días clave para ir en pos de tu crecimiento financiero. En cuanto al eclipse del miércoles 31, se da en la Casa 9, precisamente la relacionada con tu signo. Te ayuda a mirar tus creencias y en la medida que sea necesario, cambiarlas por otras más empoderadoras. También presenta oportunidades de éxito con relación a tus talentos y posiblemente un viaje largo.



Invocación angelical: Invoco al arcángel Miguel para que haga que mi fe esté al nivel de mis talentos, ahora.



Color (para usar en una vela, prenda o accesorio): Verde para la prosperidad.



Incienso: Salvia.



Afirmación: El universo conoce mi potencial y me mueve y me apoya para demostrarlo, ahora.



CAPRICORNIO (22 de diciembre al 21 de enero) El lunes 29 y martes 30 son los últimos del ciclo de Luna Nueva en Capricornio que inició el pasado martes 16, y son decisivos para ti. Toma las riendas de tu tiempo y de tu vida, y concéntrate en tu meta más importante este año. En cuanto al eclipse del miércoles 31, se da en la Casa 8, puedes sanar un inconsciente patrón emocional o cerrar un ciclo con una ex pareja o un negocio compartido.



Invocación angelical: Arcángel Uriel, por favor ayúdame a valorar mi tiempo y trabajo y a cotizarlos de acuerdo con la idea divina, ahora.



Color (para usar en una vela, prenda o accesorio): Violeta para la transmutación y sanación de tus emociones.



Incienso: Sándalo.



Afirmación: Mis ingresos financieros no pueden ser limitados. Me abro a recibir las grandes sumas de dinero que mi rico Padre Divino me hace llegar, ahora.



ACUARIO (22 de enero al 21 de febrero) El lunes 29 y martes 30 procura recuperar tu descanso, prestar atención a los mensajes recibidos en sueños y hacer espacios para meditar y repetir afirmaciones. El eclipse del miércoles 31 es favorable para ti. Se da en la Casa 7, de la pareja y otros vínculos clave. Préstales atención y ocupa los días de aquí a mediados de febrero para crear los cambios que deseas, sea para renovarlas, terminarlas o crear vínculos nuevos.



Invocación angelical: Ángel de mi Guarda, por favor abre mi mente y corazón a los cambios divinos en mis vínculos, ahora.



Color (para usar en una vela, prenda o accesorio): Rosa para la energía del amor.



Incienso: Rosas.



Afirmación: Estoy agradecido porque Dios tiene una idea perfecta para mi vida afectiva y la manifiesta por sus conductos infinitos, ahora.



PISCIS (22 de febrero al 19 de marzo) Si no lo has hecho todavía en lo que va del mes, aprovecha el lunes 29 y martes 30 para pensar en tu misión de vida, en el tipo de personas que pudieran resonar con ella y en algunos pasos que puedas dar para manifestarla con éxito y alegría. Escribe estas intenciones y haz lo que puedas por manifestarlas. El eclipse del miércoles 31 te ayuda a hacer cambios en tu vida laboral y a retomar un propósito relacionado con tu salud.



Invocación angelical: Arcángel Miguel, sana cualquier tendencia a identificarme con el dolor, y a descubrir mi poder de escoger el bienestar, la felicidad y el éxito, ahora y siempre.



Color (para usar en una vela, prenda o accesorio): Oro o amarillo fuerte para la conciencia.



Incienso: Girasol.



Afirmación: No hay nada que temer. La única presencia en mi vida y en mi casa es el todopoderoso bien divino, que obra para cuidarnos y apoyarnos en todo, ahora.