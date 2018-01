Que el frío no dañe tu piel

CIUDAD DE MÉXICO(AGENCIA REFORMA)

Con la llegada del frío llega también la resequedad, así que es probable que tu piel comience a resentir este cambio climático con la manifestación de aspereza y comezón en diferentes partes de tu cuerpo, principalmente en manos, rostro o incluso en el cuero cabelludo.



Debido a que la piel es el órgano más extenso del cuerpo y también el más expuesto a factores externos como el ambiente y los cambios de temperatura, es importante tener cuidados especiales en esta época del año.



“La piel cambia conforme cambian las estaciones y el clima. En invierno, en la medida que el aire se vuelve más seco y frío, la piel pierde su humectación y protección natural, volviéndose más sensible y seca”, señala el dermatólogo del Hospital Ángeles Valle Oriente, Jorge Ocampo Garza.



Quienes padecen de enfermedades cutáneas, así como los adultos mayores se ven más afectados.



“Todos los tipos de piel son vulnerables; sin embargo, las que tienen tendencia a una piel más sensible, por ejemplo las personas con alergias (dermatitis atópica) o a la sobreproducción de sebo (acné y dermatitis seborreica), suelen tener cambios más significativos en sus pieles en esta época.



“También las personas de tercera edad comienzan a producir menos grasa, volviéndose su piel más seca y susceptible a irritaciones y comezón”, añade el experto en enfermedades y cirugía de piel, pelo y uñas.



En caso de tener comezón intensa en la piel cabelluda o en el cuerpo, además de lesiones, se recomienda una revisión por un especialista, afirma Jorge Ocampo Candiani, jefe del departamento de Dermatología de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario.

¿Sabes qué tipo de piel tienes?



Existen cuatro tipos de piel; sin embargo, ésta puede ser influenciada por factores externos a los que es sometida, explica Ocampo Garza.



Normal: Es cuando la piel genera el sebo justo que se necesita.



Seca: Debido a la falta de sebo que produce, la piel seca carece de los lípidos que necesita para retener humedad y formar una barrera protectora frente a influencias externas.



Grasa: Este tipo de piel se debe a una acrecentada producción de sebo.



Mixta: La piel mixta se caracteriza por una zona T grasa (frente, mentón y nariz) y mejillas secas o normales. Es una mezcla de los tipos de piel anteriores.



Recomendaciones



Toma baños con agua templada, ya que las altas temperaturas pueden provocar más sequedad y puede disminuir la barrera protectora, contribuyendo a una piel más seca.



Limita el tiempo en la ducha de 5 a 10 minutos.



No utilices esponjas o exfoliantes.



Seca suavemente la piel con una toalla.



Aplica crema hidratante inmediatamente después de secar la piel.



Usa protector solar para prevenir el envejecimiento, manchas y cáncer de piel. Se recomiendan los de factor de protección solar mayor a 30 y aplicar cada dos horas o inmediatamente después de nadar o sudar.



Es necesario el aseo facial con jabones suaves.