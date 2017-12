Costumbres y tradiciones para Fin de Año

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Alrededor del mundo hay centenares de costumbres y rituales al momento de recibir y finalizar el año estas varían de acuerdo a la cultura de cada país, sin embargo, todas buscan un propósito en común, dar la bienvenida a 365 nuevos días llenos de prosperidad y suerte



Uvas: En Latinoamérica y España se acostumbra recibir el año nuevo comiendo 12 uvas. Esta práctica data del siglo XIX, la fruta es comida durante el sonar de las campanas que anuncian la llegada del nuevo año como símbolo de cada mes del mismo, algunas personas piden deseos por cada uva que se comen.



Las lentejas: En Italia, no puede faltar un plato de lentejas en la mesa, esta tradición símbolo de riqueza y consideran que durante la cena de Nochevieja cuantas más comas, más ganarán. Se dice que los Romanos regalaban estas legumbres a principio de año con la intención de que se convirtieran en monedas de oro que incrementaran su poder adquisitivo. En otras partes del mundo, como en Venezuela también se acostumbra comer lentejas para atraer prosperidad y no falte comida en la mesa durante el año nuevo.



Romper vajillas: Quizás esto suene muy extraño pero en Dinamarca así reciben al año nuevo, tras la cena de Nochevieja. Antiguamente los daneses estrellaban las vajillas contra la puerta de sus seres queridos, estos quedaban encantados con la acción puesto que representaba cariño y buenos presagios para el año siguiente.



Ofrendas al mar: En Río de Janeiro la fiesta de Iemanjá, la diosa del mar, coincide con el 1 de enero, la gente entra al mar y arroja ofrendas florales: gladiolos blancos para la paz, rojos para el amor y amarillos para el dinero. También, se tiran cartas en las que se piden favores a Iemanjá para el nuevo año.



Ropa interior de colores específicos: Roja para atraer el amor y la pasión, amarilla para la suerte y rosada como sinónimo de buen augurio, pero esta última debe ser regalada. En occidente las mujeres usan estas prendas en la noche de Año Nuevo para comenzarlo con suerte, puesto que la tradición asegura que portando estos colores bajo la ropa no faltarán el amor, la pasión ni la suerte durante el año que comienza.



Ropa con lunares: En Filipinas se asocian los lunares en las prendas con monedas debido a su forma circular. Por lo que el 31 de diciembre suelen vestir con ropa llena de lunares para la suerte, además también deben tener al menos un bolsillo para meter unas cuantas monedas que se harán sonar cuando el reloj anuncie la media noche.



Pisar con el pie derecho: Se dice que para andar por el buen camino las personas deberán pisar fuerte con el pie derecho justo después de las doce campanadas de medianoche, aspirando así a un año libre de obstáculos.



Hacer maletas: Las personas que sueñan con viajar el próximo año las arman como si estuvieran apunto de tomar el avión y luego de las doce salen de las casa con las maletas en mano. Esto es ideal para quienes quieren conocer nuevos lugares pero aún no tienen planes ni recursos para hacerlo. Esta costumbre es popular en México, Venezuela y Colombia.



First footing: Esta costumbre consiste en ser el primero en visitar a familiares o amigos luego de las 12 campanadas de medianoche. La persona que llegue antes a la casa de la celebración será portadora de suerte durante el resto del año. Debe traer algún tipo de regalo, que, según la tradición popular, pueden ser dinero, pan o carbón.



Quemar cosas viejas: Ya sea ropa, muebles o muñecos en Perú, Honduras y Ecuador queman prendas y muebles que simbolizan un mal recuerdo. En Colombia también escriben las cosas que desean dejar en el pasado y en papel y lo guardan en un muñeco al que se prende fuego, para así dar paso a lo nuevo.





Hogmanay: En Edimburgo, Escocia la calles se llenan de gente para ofrecer una despedida única al año. Hogmanay es el nombre de esta celebración, llena de costumbres ancestrales como una cabalgata de luz, fuegos, personas disfrazadas de Vikingos, se enciende la hermosa Royal Mile, famosa calle de Edimburgo. No se conoce la procedencia exacta de estas costumbres pero suelen estar llenas de exhibiciones y danzas de bailes contemporáneos, bailes antiguos con la tradicional falda escocesa ”kilt”, gaiteros, teatro callejero, fuegos artificiales, fiestas a lo grande.



Carnaval en Ciudad del Cabo: Un día después de Año Nuevo, las calles de esta ciudad se visten de arcoiris para pasear su Tweede Nuwe-Jaar. El nombre que recibe este carnaval tiene que ver con el momento en el que se celebra, puesto que significa Segundo Año Nuevo.



Joya no Kane: Es una tradición Japonesa en la que despiden el año con campanadas, pero no con doce, sino que durante la transición de Nochevieja a Año Nuevo se tocan hasta 108 veces las campanas de los templos budistas del país. Con cada campanada se esfuma uno de los 108 pecados que el ser humano tiene por defecto en la mente, evitando así caer en la tentación de llevarlos a cabo; ira, envidia y deseo, algunos de ellos.



Barrer la casa: Para eliminar las impurezas se tiene como en México y otras zonas rurales el hacer este tipo de limpieza física como sinónimo de purificación espiritual. Se barre de adentro hacia afuera para alejar las cosas desafortunadas.



Otras: Entre estas costumbres también existe la de darse baños aromáticos para purificar el alma y recibir el año ligero y limpiar las energías negativas , comer mandarinas para la prosperidad y el dinero, poner rosas en la mesa para atraer el amor.