5 Condiciones de salud que pueden pasarse a través de los genes

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Seguro le has echado el ojo a las pruebas genéticas que hoy en día son súper populares en Youtube. Aunque la mayoría las sugiere como forma de entretenimiento, el verdadero potencial de estas pruebas podría ayudarte a conocer más de tu salud a futuro.



Hay pruebas genéticas que analizan un tubo de ensayo de tu saliva y te dan a conocer tus posibilidades de tener diferentes tipos de cáncer, incluyendo BRCA1 y BRCA2, ligados a cáncer de ovario, senos y colesterol hereditario.



En un mundo ideal, conocer esta información nos motivaría a hacernos mastrografías y a cuidarnos. A hacer ejercicio y comer bien para retrasar la aparición de ciertas enfermedades. Pero con el avance de estas tecnologías, los expertos confirman que cada vez más tenemos la oportunidad de aprender de nuestro riesgo a ciertas enfermedades.



Enfermedades cardíacas



Sabemos que un estilo de vida saludable está relacionado con un menor riesgo de enfermedades cardíacas, la causa principal de muerte en mujeres.



Según un estudio hecho en el 2016, las mujeres que se hacen una prueba genética y hacen todo lo posible para llevar un buen estilo de vida, disminuyen su riesgo de tener una enfermedad cardíaca un 50%.



Pólipos en el colon



El hecho de saber que en tu familia han pólipos en el colon podría ayudarte a conocer si estás en riesgo de tener cáncer colorrectal.



Estos pólipos pueden desarrollarse en tu colon durante la adolescencia, pero sólo se volverán maliciosos a partir de los 40s. Y resulta que 1 de cada 5 personas que tiene esta enfermedad, tiene un familiar que la ha tenido antes.



Los adultos empiezan a hacerse pruebas de cáncer colorrectal a partir de los 50s, pero si el cáncer de colon o pólipos corren en tu familia, tal vez debas hacerlo antes.



Celiaquía



Las personas con un pariente cercano con celiaquía (padre, hijo o hermano) tienen un 10% de riesgo de ser celíeacos. Aunque tener uno o más genes no necesariamente garantiza que desarrollarás esta enfermedad, es importante que lo consultes con tu doctor si de repente presentas síntomas como: dolor abdominal o pérdida de peso.



Colesterol alto



Tristemente, las personas usualmente se dan cuenta de esta condición cuando uno de sus seres queridos sufre un infarto. La gente con este desorden genético llamado “hipercolesterolemia familiar” tiene niveles MUY altos de colesterol LDL desde su nacimiento y tiene 20 veces mayor riesgo de una enfermedad cardíaca.



La HF es la causa genética más común de una enfermedad cardíaca temprana, pero con un tratamiento a tiempo, el riesgo puede reducirse un 80%. Desafortunadamente, la HF es altamente no diagnosticada, pues el 90% de las personas desconocen de la condición.



Depresión



Todavía se requiere mayor información de las raíces genéticas de las condiciones mentales. Sin embargo, tu historial familiar podría darte una que otra pista.



Si alguien en tu familia tiene depresión… no quiere decir que tú también vayas a tenerla, pero sí incrementa tu riesgo.