Admiradores corren a comprar libros de Carrie Fisher

NUEVA YORK, Nueva York(AP)

A un día de la muerte de Carrie Fisher, los libros de la actriz de "Star Wars" y humoristas estaban entre los más vendidos de Amazon.



El libro de memorias de Fisher "The Princess Diarist" encabezaba la lista de los más vendidos de Amazon el miércoles, por encima de un título popular tras los excesos de comida de fin de año: "Zero Sugar Diet".



"Wishful Drinking" y "Postcards From the Edge" también estaban entre los 10 más vendidos de Amazon, mientras que "Shockaholic" estaba en el puesto 57.



Cinco de los 10 libros más vendidos de la lista "Movers and Shakers" de Amazon, que mide los títulos que tienen el mayor ascenso de ventas en un periodo de 24 horas, fueron escritos por Fisher.



La lista también incluía el libro de Courtney Carbone "I Am a Princess", sobre el personaje de Fisher la princesa Leia, en el puesto número 11.



Fisher había estado hospitalizada desde el viernes, cuando un grupo de paramédicos atendió a una paciente en un aeropuerto de Los Angeles.