El rostro detrás de las películas

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

The Godfather (1972)El papel más recordado del actor Marlon Brando, quien da vida a Don Vito Corleone en esta cinta, misma que está basada en la novela del mismo nombre de Mario Puzo, quien se inspiró en Don Carlo Gambino, uno de los mafiosos italiano-estadounidenses más poderosos del siglo XX.The Wolf of Wall Street (2013)La mayoría ubica esta cinta porque el protagonista es Leonardo DiCaprio, quien, aseguran muchos, con esta actuación debió ganar el premio de la Academia. Jordan Belfort es el nombre del verdadero “Lobo”, un agente de bolsa en Nueva York que se hace famoso por diversos casos de fraude.The Pursuit of Happyness (2006)Una película desgarradora en la que Will Smith revive la historia de Chris Gardner, quien después de perderlo todo, excepto a su hijo, resurge como uno de los grandes.The Devil Wears Prada (2006)Un pequeño pedazo del mundo de la moda se ve reflejado en esta película, donde Meryl Streep interpreta a Miranda Priestly, un personaje que está inspirado en Anna Wintour, una leyenda dentro de las pasarelas internacionales y el periodismo fashionista.The Intouchables (2011)Cinta francesa en la que el actor François Cluzet da vida a Philippe Pozzo di Borgo, autor del libro Le Second souffle, quien quedó tetrapléjico en 1993, mientras que Omar Sy interpreta a Abdel Yasmin Sellou, con el nombre de Driss, cuidador de Philippe y con quien entabla una amistad entrañable.Erin Brockovich (2000)Julia Roberts da vida a Erin Brockovich, una mujer que al parecer tenía todo en su contra, pero después de una serie de incidentes desafortunados logra tomar las riendas de su vida para salir adelante y dar un mejor futuro a su familia.American Sniper (2014)La cinta está basada en las memorias “American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History” (2012) de Chris Kyle, quien en la cinta es interpretado por el actor Bradley Cooper. Fue nominada a seis Oscar en 2015.Queen of the Desert (2015)Se trata de una cinta biográfica, en la que Nicole Kidman encarna a Gertrude Bell, quien fuera la primera mujer en graduarse en Historia Moderna, y quien cambió las comodidades de una vida privilegiada por la aventura y la investigación en el desierto.Legend (2015)Esta cinta está basada en el libro “The Profession of Violence” de John Pearson, el cual relata la vida criminal que llevan los hermanos Kray, Ronnie y Reggie; quienes en esta película son interpretados por el actor Tom Hardy, sí, él interpreta a los dos.Hachikō (2009)Este es uno de los perros más famosos y queridos del mundo. La cinta está basada en la historia real del pacífico perro japonés, Hachikō, quien en esta cinta fue interpretado por tres perros de raza Akita llamados Chico, Layla y Forrest.FUENTE:Eme de Mujer