¿Es verdad que las mascotas se parecen a su dueño?

Un estudio científico realizado por Ylenia Márquez Peña, una docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) señala que las mascotas suelen copias los patrones de comportamiento de sus dueños en aspectos como el sedentarismo, mala alimentación y pereza constante.



“Se ha comprobado que las personas con horarios de comida cambiantes, que consumen alimentos ricos en carbohidratos, azúcar y grasas y no tienen actividad física, reproducen estos comportamientos en sus mascotas”, afirmó la docente Márquez en diálogo con adnsureste.info.



Son varios los comportamientos que pueden perjudicar la calidad de vida de su mascota, aspectos como brindarles comida sin tener un horario fijo, arrojarles alimentos para humanos, darles galletas o incluso una ración extra de comida o un premio si hacen algo bien. Además, creen que para consentirlas las deben alimentar constantemente, ya que en muchas culturas existe ese mito urbano de que un perro gordo, es un perro saludable.



Lo grave de estos patrones de comportamiento en mascotas y seres humanos, son las enfermedades que respiratorias, cardíacas, circulatorias y en sus articulaciones, afectando notablemente su calidad y expectativa de vida en comparación con otros animales que son cuidados y alimentados bajo ciertos parámetros para que no tiendan a sufrir de sobrepeso.



Otro de los factores a tener en cuenta en el cuidado y protección de sus mascotas es la realización de actividad física en compañía de ellas. Esto es importante ya que estimula un desarrollo integro de su organismo, además de adquirir habilidades sociales en compañía de otros animales permitiendo tener perros y gatos emocionalmente estables.



La médica veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, también habló sobre la importancia de tener conocimiento sobre la tenencia responsable de mascotas, es decir, llevar un estricto control nutricional, brindarles comida por necesidad y no como trofeo o forma de brindarles amor.



