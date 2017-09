¿Por qué mi gato está triste?

(Tomada de la Red)

Si los humanos sufrimos el conocido como síndrome post vacacional, a nuestros felinos les puede suceder algo parecido.



¿Qué hacer si nuestro gato está triste? Puede ser algo pasajero; pero lo mejor es acudir al veterinario y que este nos libre —tras una pertinente revisión— de las dudas sobre que ese cambio en sus hábitos y rutinas sea simplemente añoranza por los buenos ratos pasados durante las vacaciones.



Como decimos, los gatos, al igual que los humanos, también se entristecen y sufren emocionalmente. Los felinos, al contrario a lo que se opina, son muy susceptibles a los cambios en el ánimo, y ésta es una de las principales causas que pueden dar origen a que su carácter varíe.



Cuando un gato está triste o deprimido, suele mostrar signos de apatía, decaimiento, e inapetencia. También puede dejar de asearse, o de utilizar el arenero para hacer sus necesidades, así como pasar excesivo tiempo debajo de la cama o el sofá. Un traslado, un cambio de familia, o pasar demasiado tiempo solo puede provocar que un gato esté desorientado y triste.



Independientes, pero muy sociales



Aunque por lo general se les tilda de independientes, los gatos son animales sociales y afectivos. Necesitan estar en contacto con los humanos con los que viven y poder desarrollar sus rutinas habituales. Roger Catalán, veterinario asesor de Purina ONE, advierte de que «a veces la llegada de un bebé, la presencia de una nueva mascota en el hogar o la pérdida de un ser querido son motivos suficientes para que un gato se pueda sentir desplazado y adopte comportamientos que así lo manifiesten».



Existen dos factores más que pueden explicar estas actitudes. «El primero está asociado al hecho de que tu gato haya vivido algún episodio de tipo traumático que pueda haber alterado su bienestar, generándole estrés o ansiedad. El segundo puede deberse a la presencia de una enfermedad que aún no se ha manifestado mediante otros síntomas. En cualquiera de los dos casos, es importante que acudas al veterinario para que determine las causas, y te ofrezca las soluciones más convenientes», explica Catalán Bravo.



Pasos a seguir para alegrar a tu gato



En el supuesto de que el veterinario descarte una patología, y se incline por motivos de carácter psicológico, el experto recomienda seguir las siguientes pautas para intentar paliar la situación de un gato triste:



1) Mostrarle afecto. Los gatos, al igual que los perros u otros animales de compañía, necesitan dedicación y cariño. Las caricias y los juegos ayudan a fomentar vuestra interacción y a generar un vínculo saludable y feliz.



2) Distraerlo. Si por determinadas circunstancias no puedes dedicarle todo el tiempo que te gustaría, proporcionarle distracciones que fomenten su curiosidad. A veces, una simple caja de cartón o un juguete específico (un ratón de goma o de peluche) para felinos puede suponer un reto lo suficientemente atractivo como para que nuestro gato pase horas entretenido.



3) Estimularlo. Mediante actividades que le gusten, como poder retozar en algún lugar soleado, dormitar en su rincón preferido e incluso cepillarlo suavemente para que se sienta más limpio y confortable.



4) Evitar gritarle o increparlo. El tono de voz y la forma de acercarnos a él deben ser cordiales y afectuosos para que nuestro gato perciba que estamos cerca de él y que queremos ayudarlo.



Si todo esto no hace que nuestro gato sea el mismo de siempre, es recomendable acudir a un veterinario especialista en comportamiento animal —o etólogo— para que pueda estudiar sus comportamientos y tratarlos debidamente. Su experiencia, unida a la información que usted le facilite, ayudarán a que nuestra mascota puede recuperar su comportamiento habitual.



