Piden cuidar a mascotas

(Tomada de la Red)

Una mascota es una gran responsabilidad. Esto debido a que necesita atenciones y cuidados para su pleno desarrollo, para que viva feliz y tranquila y pueda brindar ese amor que caracteriza a los animalitos.



En ocasiones, hay cosas que no se toman en cuenta al momento de pensar en tener a un animalito en el hogar; un ejemplo de esto es la adopción de perros de gran tamaño que no deben habitar viviendas pequeñas o espacios en los que no hay manera de cubrirse del sol.



Esto según información de la Asociación Lagunera de Defensoría Animal.



"Hay un evidente maltrato de hacinamiento en malas condiciones, en un espacio muy reducido. Y quizá la persona crea que es con muy buena intención", dicen las declaraciones.



Otra situación de descuido animal consiste en la atención veterinaria que ofrecen personas que no cuentan con los estudios o la capacitación requerida para hacerlo.



Un punto más a considerar es si se tiene la solvencia económica adecuada para poder cubrir los gastos que genera el animal, sea en alimentación y vacunas u otro tipo de cuidados.



La información sobre el cuidado animal es de vital importancia para brindar un trato digno a las mascotas.



Es importante que los ciudadanos conozcan los cuidados que deben tener los animales y regular sus conductas hacia ellos.



Fuente:https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/fotos.php?nota=908308