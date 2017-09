¡Bodas para mujeres solteras!

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Si no has encontrado al “príncipe azul”, pero ya estás en esa edad en la que quieres un compromiso real, que no haya deslealtad, pero sí un chingo de amor. Esta mujer italiana tiene la respuesta correcta. Puedes casarte contigo misma, así vestida de blanco, con un pastel de tres pisos, damas de honor y más de 70 invitados.“Yo creo firmemente en que todos debemos amarnos a nosotros mismos en primer lugar”, dijo Laura Mesi, una entrenadora de fitnnes. Con 40 años, piensa que puedes tener tu cuento de hadas, aun si no tienes al hombre ideal.Mesi es parte de una tendencia que va al alza, la llamada sologamia, que ha tenido un crecimiento importante durante los últimos años. La idea no es encontrar pareja, sino amarse antes de poder dar el siguiente paso, con uno mismo o con alguien más.Los seguidores de la tendencia creen que todo se trata de amor propio y aceptación, además del clamor social de que solo las personas en pareja son las que se pueden casar.Laura dijo a la BBC que la idea de una boda de este tipo llegó hace dos años, luego de que su pareja de 12 años terminó con ella.“Le dije a mis amigos y familia que si no había encontrado a mi alma gemela para cuando cumpliera 40, me casaría conmigo misma”, comentó. Laura también cree que lo más importante es que tu felicidad dependa de ti mismo. “Si encuentro un día un hombre con quien pueda planear un futuro, estaré contenta, pero mi felicidad no depende de él”.Mesi asegura que es la primera mujer en Italia que tuvo una ceremonia así, sin embargo, en mayo, un hombre llamado Nello Ruggiero se dio el sí en una boda en Nápoles.En 2014, una agencia de viajes comenzó a ofrecer ceremonias matrimoniales para mujeres solteras en Japón.Los reportes de gente casándose consigo mismas van hasta 1993 y hasta ha sido tema en series como Sex and the City y Glee. Estar soltero es lo nuevo, dicen algunas agencias en Estados Unidos y Canadá.Como en cualquiera de estas tendencias, no todos están de acuerdo, pues creen que puede ser una demostración narcicista, y algunas feministas creen que esto no tiene nada de adecuado pues perpetúa la institución patriarcal, así lo señala El UniversoLaura está feliz, pero admite que esto no es para todos, para casarte contigo tienes que tener una cierta cantidad de dinero, el apoyo de aquellos que están cerca de ti y sobre todo, una pizca de locura.FUENTE: De10.com.mx