Señales de una discapacidad de aprendizaje

Si siempre has sido distraída y malentendida, podría ser que tengas un problema mayor al que creías. Aunque el problema posiblemente haya estado desde la infancia, es posible que apenas pienses que algo ande mal.Algunas discapacidades de aprendizaje en la madurez incluyen: dislexia, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), discalculia, disfrafia y déficit de procesamiento. Todas estas discapacidades pueden afectar tu vida laboral, personal y relaciones sociales.Te sientes perdida constantementePuede ser increíblemente frustrante cuando tus éxitos no están a la par con lo capaz que eres de hacer las cosas. Muchas personas con discapacidades de aprendizaje tienen grandes talentos, pero los talentos nunca son aprovechados al máximo porque usualmente se dan por vencidos, sintiéndose perdidos.Te es difícil encontrar trabajoSi tienes una discapacidad de aprendizaje, las cosas fáciles (como trabajar) se vuelven difíciles. En el trabajo, el adulto no diagnosticado puede ser considerado como el empleado que simplemente no puede hacer las cosas.Se de dificulta socializar con la genteEres una persona amable con buenas intenciones. Pero gracias a tu discapacidad, los demás no pueden verlo. Éste defecto te hace olvidar, discutir, posponer, procastinar, enojarte y no cumplir tus problemas. Y aunque no sea tu culpa, no te verás bien en los ojos de los demás.Tienes mala concentraciónUna de las principales señales de alerta de una discapacidad de aprendizaje es una mala concentración, la cual usualmente es síntoma de TDAH. Puede afectar tu trabajo e incluso tus calificaciones en la escuela. Pero la falta de concentración también podría hacerte ver desinteresada en tus relaciones sociales.Te enojas y no sabes porquéAl lidiar con un problema tan frustrante como una discapacidad de aprendizaje, podrías sentirte molesta e impaciente durante el día. Y esto, junto con otras cosas, puede empeorar tu humor.Siempre has sido ‘mala’ para las matemáticas y para leerLa dislexia afecta la lectura y escritura, mientras que la discalculia afecta tu habilidad para hacer matemáticas. Es posible que estas discapacidades te hagan sentir tonta, pero no lo eres. Es súper importante reconocer que las discapacidades de aprendizaje no tienen nada que ver con la inteligencia.FUENTE: Eme de Mujer