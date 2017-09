Vergara dice nueva línea de lencería ayudaría a empresarias

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Sofía Vergara estrena una nueva línea de lencería, pero dice que se trata de más que de ropa íntima sensual. La idea, dice, es empoderar a las mujeres en los negocios.



La estrella de "Modern Family" estuvo promocionando su línea EBY en Nueva York esta semana. Es un servicio de ropa interior por suscripción que también aparta una porción de las ganancias para otorgar pequeños préstamos a mujeres emprendedoras.



"Es una misión divertida. Es muy emocionante poder encontrar algo tan interesante para mí", dijo Vergara acerca de su emprendimiento, cuya sigla significa Empowerment By You.



Vergara tuvo que esforzarse para mejorar sus propias circunstancias financieras.



"Yo fui una madre soltera, y una madre soltera muy joven. Me mudé de Colombia a Estados Unidos. Una de las cosas más importantes para mí era poder mantener a mi hijo Manolo", Vergara dijo el martes. "Yo tenía sueños para él. Quería darle una educación universitaria maravillosa. Quería darle atención médica maravillosa. Quería estar ahí para él. También quería ayudar a mi familia en Colombia, y para eso, uno necesita dinero sí o sí".



La idea de invertir parte de las ganancias en microcréditos fue de su socia en el proyecto, Renata Black. Un 10% de las ganancias netas irán a la Seven Bar Foundation, que reparte fondos a través de microcréditos para nuevos emprendimientos, grandes y pequeños, por un mínimo de 100 dólares.



Con el lanzamiento, el proyecto ayudará a mujeres en Colombia, pero se ampliará para ayudar a personas afectadas por los huracanes Irma y María en Estados Unidos.



"Realmente me parece tan importante dar a las mujeres una pequeña oportunidad, una pequeña ayuda, porque yo pasé por eso cuando era joven y necesité de un impulso como ese, de eso que me permitiera comenzar en el negocio del espectáculo", dijo. "Sé lo que se siente tener tu propio dinero, tu independencia, así que es súper importante".



Esta semana, Vergara encabezó la lista de Forbes de las actrices mejor pagadas de la televisión para el periodo de 12 meses que terminó el 1 de junio. La colombiana facturó 41,5 millones de dólares por su trabajo en "Modern Family", y esa es tan solo una de sus fuentes de ingreso.



En Internet:

https://join-eby.com