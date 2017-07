Los gatos no son tan malagradecidos como parecen

(Tomada de la Red)

La Universidad de Oregón, Estados Unidos, recientemente publicó en el sitio web ScienceDirect un estudio que demuestra que los gatos, ya sea por mera dependencia o porque hay un cariño real a sus dueños, en vez de la creencia popular que dice que los gatos no tienen ningún vínculo, son desapegados o ariscos, y que después de sus paseos rutinarios de horas o días, solo volverían para encontrar su cama y su plato lleno de comida.



Para el estudio, se escogió una muestra diversa de cincuenta gatos, tanto caseros como mininos de refugios protectores, 24 hembras y 26 machos. La dinámica consistía en dejar los gatos en solitario, sin ningún tipo de contacto con humanos, comida, juguetes o cualquier elemento que pudiese generar una respuesta en ellos, todo esto para identificar cuál sería el primer estímulo que ellos buscarían apenas fuese posible.



El resultado fue algo inesperado, en el momento que el felino se encontraba con un humano, la persona le jugaba o le acariciaba o simplemente le llamaba la atención con su voz. Cada una de estas interacciones duraba, exactamente, un minuto, después de esto, el humano cambiaba de lugar en la habitación y contactaba de forma diferente. El 50% de los gatos prefería estar con una persona, sobre todo por los mimos, mientras que el 37% prefería acceder a la comida.



Teniendo en cuenta que los mininos que participaron en la muestra no estaban previamente entrenados, se permitía tener un resultado transparente y no seguido por un patrón ya aprendido. Además, para no comprometer el resultado, la comida que se les ofrecía variaba de vez en cuando, pasando por la carne cruda al alimento de mascotas pre empacado. Interesante hallazgo, que cambia la mala reputación que tienen los felinos caseros.



Así que si su gato se desparece durante semanas enteras, y repentinamente regresa, no crea que fue solo porque tenía hambre y frío, lo más probable es que él lo extrañaba tanto como usted.



