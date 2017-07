¿Tienes mascota y vas a rentar en CDMX?

(Tomada de la Red)

Poder vivir en un lugar donde esté permitido tener mascota, es uno de los requisitos principales para la mayoría de los capitalinos pues de acuerdo con una encuesta de Consulta Mitofsky, alrededor del 59.2 por ciento de los hogares del centro del país tienen una mascota.



Según un análisis del portal inmobiliario Propiedades.com de los inmuebles que tienen permitido vivir con un perro o gato en la Ciudad de México, ya que en la base de datos hay un total de 783 casas y departamentos en renta que aceptan mascotas, a partir de ellos, se obtuvieron las colonias más pet-friendly.



El resultado se cruzó con el número de servicios veterinarios inscritos en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEG, los restaurantes en los que se aceptan mascotas y áreas verdes en las que se puede pasear con perros.



partir del estudio, las delegaciones Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, son las que albergan a las colonias más amigables con las mascotas.



A continuación, las colonias más amigables para los peludos:



1. Narvarte Poniente, Benito Juárez



Ésta es la colonia que tiene la mayor cantidad de propiedades en renta que aceptan mascotas. En la colonia no hay parques, sin embargo, existen algunos cercanos, como Las Américas y Pilares. Además, en muchas de las calles, las banquetas son bastante espaciosas para un paseo con tu perro.



Si tu mascota necesita servicios veterinarios, en la zona existen al menos siete establecimientos de este tipo. Ahora bien, si lo que prefieres es salir a cenar, pero sin dejarlo en casa, hay seis restaurantes en la zona en los que te permiten tenerlo a tu lado.



El precio medio de un departamento en la Narvarte Poniente donde aceptan mascotas es de 12,174 pesos mensuales, mientras que de una casa en renta es de 28,133 pesos.



2. Del Valle Centro, Benito Juárez



La renta media de un departamento en la colonia es de 15,079 pesos, mientras que el precio de una casa es de 28,943 pesos mensuales.



Para sacar a pasear a tu perro y de paso hacer un poco de ejercicio está el parque Pilares y no muy lejos de la colonia, también se encuentra el Jardín del Arte. Dejar a tu perro para ir a comer no es necesario, en la colonia hay un par de opciones donde es posible que tu mascota te acompañe.



3. Olivar de los Padres, Álvaro Obregón



La delegación Álvaro Obregón es la segunda con el mayor número de inmuebles en los que se aceptan mascotas.



Aunque en la zona no hay lugares como parques o espacios para salir a pasear con los peludos, hay tres lugares que brindan servicios veterinarios. Otra opción es salir a comer y llevar a tu perro, para esto existen también un par de restaurantes pet-friendly.



Las rentas en la colonia están en 19,341 pesos mensuales para departamentos y 23,938 pesos para las casas.



4. Nápoles, Benito Juárez



Una gran ventaja de vivir en esta zona es que muy cerca de la colonia se encuentra el Parque Hundido, en el cual destinaron una zona bastante amplia del lado norte para los caninos, en la que pueden correr y jugar libremente.



En la colonia también está el parque Alfonso Esparza Oteo, si no deseas caminar hasta Parque Hundido. En la zona hay algunas opciones para comer o tomar un café en compañía de tu mascota.



La renta de una casa en la Nápoles asciende a 31,405 pesos mensuales y de un departamento a 16,165 pesos.



5. Letrán Valle, Benito Juárez



Letrán Valle se localiza entre las calles Matías Romero al norte, Miguel Laurent al sur, Eje Central al oriente y avenida Universidad al poniente. En la colonia no hay parques, pero a pocos minutos caminando se encuentra el parque de Los Venados y el parque Pilares, incluso en el primero es posible encontrar un módulo de atención veterinaria y amplios espacios para que los perros corran y jueguen con sus dueños.



La renta de un departamento en esta colonia tiene un precio medio de 8,011 pesos mensuales.



6. Condesa, Cuauhtémoc



s uno de los lugares amigables con las mascotas por excelencia en la Ciudad de México. Casi a cualquier hora del día se puede encontrar a gente paseando perros o jugando con sus animalitos de compañía en el Parque España. Con 20 restaurantes, cafés e incluso bares en los que se permite la entrada a las mascotas, esta colonia es una de las que más ofrece este tipo de espacios para los animales.



El precio medio de un departamento en renta en la Condesa es de 22,632 pesos mensuales, mientras que el de una casa es de 37,513 pesos.



7. Del Valle Sur, Benito Juárez



Para pasear a los caninos y darles un rato de esparcimiento existen muchas opciones. En la colonia se encuentra el parque Pascual Ortiz Rubio, pero alrededor están el parque de Las Arboledas, el Jardín del Arte, el parque Acacias y muy cerca también está el parque San Lorenzo y el Parque Hundido.



En estas zonas no es raro ver a gente tomando un paseo con su perro. Si la opción es salir a comer, pero no quieres dejar a tu mascota en casa, hay algunos restaurantes que te permiten tenerlo contigo.



Para rentar en Del Valle Sur, el precio medio de un departamento es de 16,434 pesos mensuales y de una casa es de 28,943 pesos.



8. Roma Norte, Cuauhtémoc



En algunos parques de la Ciudad de México se han comenzado a crear espacios para que los perros jueguen, uno de ellos se encuentra en el Parque Pushkin. Es una zona cerrada ideal para que los peludos corran libremente y no se escapen. El lugar tiene bebedero, contenedor para desechos y bancas para los dueños.



La Roma Norte es la colonia con el mayor número de establecimientos pet-friendly, entre restaurantes, bares y cafés, por lo que existen diversas opciones para ir a comer en compañía de tu mascota.

Un departamento en renta en esta zona tiene un precio medio de 12,174 pesos mensuales y una casa de 28,133 pesos.



9. Guerrero, Cuauhtémoc



Esta colonia se encuentra delimitada al norte por la avenida Ricardo Flores Magón, al sur por avenida Hidalgo, al oriente por el Eje Central y al poniente por la calle Guerrero.



Ahora bien, si decides salir a pasear con tu perro hay algunas plazas, como la de Nuestra Señora Aparecida, al norte o la Alameda Central, cerca de la colonia, al sur. También hay algunos restaurantes en los que aceptan la entrada de mascotas.



El precio medio de un departamento en renta en la colonia Guerrero es de 7,514 pesos mensuales y el de una casa es de 14,018 pesos.



10. Narvarte Oriente, Benito Juárez



Si optas por esta zona, para pasar tiempo con tu mascota se encuentra el parque Las Américas. Si vas a salir a comer y no quieres dejar a tu perro o te gustaría contar con compañía canina, existen diversos restaurantes en la colonia en los que puedes llevar animales de compañía.



Rentar un departamento en la Narvarte Oriente tiene un precio medio de 12,174 pesos mensuales, mientras que rentar una casa cuesta alrededor de 24,000 pesos.



Fuente:https://lasillarota.com/metropoli/tienes-mascota-y-vas-a-rentar-en-cdmx/166429