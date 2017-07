Los accesorios fashionistas que debes tener esta temporada

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Está claro que además de las prendas adecuadas, para lograr una excelente imagen también necesitas de accesorios que complementen tus looks.Sin embargo, no todos los accesorios se pueden usar en cualquier temporada, ya que algunos están diseñados con un estilo veraniego y algunos otros con un toque invernal.Pendientes, pulseras, collares o hasta incluso diademas pueden ayudarte a crear una gran diferencia en outfits de todo tipo, incluso con prendas en colores básicos.Y tú, ¿tienes accesorios que ayuden a complementar tus looks en esta temporada? Si no es así, te damos este top 6 de accesorios que puedes incluir en todo tipo de looks.1. Anillos en tono dorado. Todo Moda. $69.00 pesos.2. Case para celular. Pull & Bear. $199.00 pesos3. Diadema con motivo oreado. Zara. $199.00 pesos.4. Gafas de sol. Mango. $499.00 pesos.5. Mochila con detalles. Stradivarius. $379.00 pesos.6. Pendientes rose gold. H&M. $199.00 pesos.