¿Haces ejercicio para perder peso?

¿Te ha pasado de seguir una rutina en el gym pero no alcanzas resultados? ¿Te sientes más fuerte, trabajas duro pero el peso se mantiene? No desesperes, hay algunos errores que cometemos en nuestra rutina que nos impiden alcanzar las metas.Para que tu rutina en el gym te dé los resultados que estás buscando, evita cometer estos errores…La inconsistencia es tu enemigoPara perder peso es necesario trabajar duro y de forma consistente. No alcanza una caminata diaria de 20 minutos o salir a correr de vez en cuando.Necesitas ir al gimnasio de forma regular y tres veces a la semana para lograr los resultados. La mejor forma de perder peso es comprometerte a hacerlo sin abandonar la rutina que te ayudará a lograrlo.No todo es cardioLos ejercicios cardiovasculares son muy buenos para perder calorías. La natación, salir a correr o andar en bicicleta son ejercicios muy buenos.Sin embargo, si solo haces eso a tu cuerpo le falta algo para maximizar la quema de calorías. Ese algo es el entrenamiento de fuerza, ya que cuantos más músculos tengamos, más grasa lograremos quemar.Así que ya sabes, no hagas solo cardio, incorpora una rutina con pesas y barras para tener más fuerza muscular.La importancia de la intensidadLos entrenamientos de intervalos de gran intensidad son muy beneficiosos e incluso, según los expertos, son los más efectivos en la búsqueda para bajar de peso.Puedes hacer 40 segundos de entrenamiento muy intenso seguido de 20 minutos de descanso. Puedes saltar la cuerda, levantar pesas, correr o nadar o incluso hacer sentadillas o lagartijas de forma intensa por intervalos.¿Y la alimentación?No solo es importante lo que haces en el gym sino que además debes incorporar hábitos saludables diarios, y el más importante es sin duda la alimentación.No basta solo con ir al gym, y a pesar de que ejercitarte con regularidad puede abrir tu apetito, es importante ser conscientes de lo que consumimos luego del entrenamiento y evitar volver a incorporar al organismo las calorías recién perdidas.A la hora de hacer ejercicio es importante estar motivados, comprometidos y con ganas, también se recomienda llevar una rutina variada y no hacer el mismo ejercicio todas las veces.Acompañar una buena rutina de ejercicios con una alimentación saludable te ayudará a alcanzar las metas propuestas. ¿Cuál es tu entrenamiento favorito?FUENTE: http://www.vix.com/es/salud/185915/haces-ejercicio-para-perder-peso-evita-cometer-estos-errores