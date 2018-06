Qué hizo del perro el mejor amigo del ser humano

(Tomada de la Red)

La comparación del genoma de lobos, ‘chuchos’ callejeros y cánidos de raza arroja luz sobre los cambios que convirtieron al can en uno más de la familia.



A menudo menospreciados, a pesar de suponer el 75% de los perros que habitan en el planeta, los llamados ‘chuchos’ callejeros o sin raza parecen tener la clave para desvelar la historia de los canes. Su genoma, con mayor diversidad genética que el de los animales de raza, contiene pistas que han permitido a un equipo de investigadores de la Universidad de Michigan (EE.UU.) arrojar luz sobre qué mutaciones en genes han propiciado que el lobo, en un proceso que ha durado decenas de miles de años, se convirtiera en el mejor amigo del ser humano.



“Durante mucho tiempo nos hemos preguntado qué cambios genéticos hicieron que los perros se hicieran perros”, explica a Big Vang el investigador Jeffrey Kidd, autor senior del trabajo, que esta semana recoge la revista BMC Biology. En este sentido, el laboratorio de este experto en genética publicó hace dos años un trabajo que puso la semilla de esta nueva investigación.



“Entonces usamos ADN antiguo de un par de muestras de canes procedentes de Europa y nos centramos en analizar las regiones que otras investigaciones previas habían señalado como que habían cambiado durante el proceso de domesticación”. No obstante, cuando las compararon con muestras de lobos, se percataron de que esas regiones no existían y decidieron ver qué ocurría con esos genes.



Concluyeron que “estudios previos habían encontrado genes que no estaban asociados con ser un perro sino con ser un perro de raza”, subraya Amanda Pendleton, investigadora postdoc del Departamento de Genética Humana de la Universidad de Michigan y primera autora del trabajo. “Los perros de raza son una invención humana que apenas tiene 300 años de historia y no reflejan la diversidad genética de los perros del mundo, que tienen decenas de miles de años”, añade.



Los investigadores reunieron muestras de 43 perros sin raza procedentes de todo el planeta, como India, Portugal o Vietnam, aunque la mayoría se obtuvieron en Eurasia, donde se cree que se domesticó por primera vez al lobo. Compararon el ADN de esas muestras con el de lobos con el objetivo de intentar identificar qué genes estaban implicados en la domesticación. También usaron ADN antiguo de muestras de restos fósiles hallados en yacimientos funerarios de hace 5000 años de antigüedad.



Así, descubrieron unos 246 puntos en el genoma que diferían entre lobos y perros, y vieron que muchos de los genes que habían identificado tenían que ver con la función cerebral, el desarrollo del cerebro y el comportamiento. Además, esos genes parecen apoyar una hipótesis enunciada en 2014 conocida como hipótesis de la cresta neural.



Esta hipótesis dice que los fenotipos o características que vemos en los animales domesticados de forma repetida, como orejas caídas, coloración, comportamiento manso, se pueden explicar por una serie de cambios genéticos que suceden en un tipo específico de células durante el desarrollo embrionario, llamadas células de la cresta neural. Son esenciales para todos los tipos de tejidos adultos. “Estas células madre de la cresta neural migran de sus posiciones originales en el embrión hacia el cerebro, el corazón, incluso las orejas, y contribuyen al final a todos los rasgos que vemos diferentes entre perros y lobos”, apunta Pendleton.



Para Tomàs Marquès-Bonet, investigador Icrea y director del Institut de Biologia Evolutiva (UPF-CSIC), “resulta muy interesante que hayan incluido este tipo de perros en el estudio, porque tienen marcas de domesticación, de la separación del lobo, sin la modificación que supone la creación de las razas modernas. Al analizar su genoma han dado con genes que no están en el lobo y sí en algunos perros, lo que permite ver el primer estado de domesticación del perro”.



De entre todos esos genes que identificaron los investigadores destacan el llamado RAI1. Curiosamente, mutaciones en este gen, que controla el ritmo circadiano, en humanos causa dos síndromes poco frecuentes que conllevan trastornos de sueño. En los perros, consideran los autores de esta investigación, puede explicar por qué los domesticados están despiertos de día, mientras que los lobos son animales nocturnos.



Que haya determinados rasgos físicos que se correlacionan con un comportamiento, como han visto estos investigadores con la hipótesis de la cresta neural, no es nuevo. De hecho, las modificaciones en la cresta neural parecen ser un patrón recurrente en las domesticaciones de todos los animales. Se han visto en caballos, vacas, perros. En este sentido, Carles Vilà, investigador de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) explica a Big Vang que hace años biólogos soviéticos comenzaron a seleccionar aquellos animales en granjas que eran más dóciles. “Estaban seleccionados por su comportamiento, pero todos tenían una serie de características físicas distintas, como orejas que colgaban, cola retorcidas, manchas blancas. El proceso de domesticación, aunque se centra en el comportamiento, conlleva muchos caracteres ligados que suceden a la vez”.



Pero ¿a qué se deben todos esos cambios en los genes que llevaron al lobo a convertirse en perro? Para Pendleton y Kidd, tiene que ver con la teoría de la autodomesticación. Los lobos, como también sus parientes el chacal y el coyote, comen deshechos humanos. “Posiblemente, los lobos se acercaban a los primeros asentamientos humanos en busca de los restos de carne que los humanos habían cazado. Aquellos animales que menos miedo tenían de los humanos, se acercaban más a ellos y obtenían más comida”. Y esos lobos con menos miedo genéticamente estaban determinados por los genes de la cresta neural.



“Podemos imaginar mutaciones en la cresta neural en lobos que van reduciendo la agresividad. Si esos lobos se aparean con otros que también tienen mutaciones en su genoma que hacen que, tal vez, sean más mansos. Al final no es una sola mutación, sino una acumulación a lo largo de miles de años que acabaron transformando al lobo ‘feroz’ en uno más de la familia”, argumenta Pedleton.







