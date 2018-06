El creador oaxaqueño René Jiménez presenta 'Soledad Fecunda'

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El pintor oaxaqueño René Jiménez inaugura este jueves la exposición 'Soledad Fecunda' en la Fundación Sebastián, una muestra retrospectiva que tiene como eje temático a la mujer, desde su particular interpretación y manejo de formas.



Consta de aproximadamente 30 piezas en gran formato y miniaturas elaboradas mediante cuatro técnicas: óleo sobre tela, cerámica alta temperatura, gráfica (serigrafía acústica, litografía y grabado), así como arte-objeto.



"Mi obra versa sobre los árboles y las ramas de los cuales se desprende la mujer", señaló Jiménez en entrevista. "Hace referencia (la exposición) a la semilla que viene a fecundar un producto, a la mujer como dadora de vida y que sin ella no habría continuidad del género humano", agregó el pintor de origen mixteco y zapoteco cuya obra ha sido expuesta en galerías de México, Canadá, Italia y Estados Unidos.



COLORIDO EN LA CASA BLANCA

En la Casa Blanca se encuentra desde 2011 una de sus creaciones: "The Day and Night in The White House", una pintura gigante de 7.32 metros de largo por 3.66 de ancho que el entonces presidente Barack Obama eligió como parte de un intercambio cultural México-EU, con el agradecimiento por escrito a Jiménez.



"Está ahí entre las obras que han dejado autores del estado de Oaxaca como Rufino Tamayo y Orozco y ya forma parte de la historia".

— ¿No hay temor de que ahora Trump, con su política antimexicana, pueda retirarla o que no le dé el valor que le dio su antecesor?

— La evidencia ya está sembrada. No creo que haya un ser humano tan ingenuo, inculto y que tenga tan poco conocimiento como para desechar una obra de arte que no costó nada, al ser parte de un intercambio cultural.



Y mientras algunos destruyen puentes, René Jiménez los levanta. Próximamente hará una donación de piezas para el Museo del Sexo de Nueva York que se ubica en la Quinta Avenida. Allí es otra temática, un aspecto más intenso, el éxtasis del fuego entre dos personas. Ir sembrando mi obra en espacios fuera del país es un acervo para la historia".



Define su obra como figurativa con el anhelo de llegar a la abstracción “y para ello tiene que haber un lenguaje, no nada más es hacer manchas o rayones”. Él mismo se considera un creador dentro de la plástica antes que un artista. Y entre las temáticas que ha abordado está la tauromaquia, el arte con insectos y ahora los árboles vueltos mujer, “pero siempre con el trazo que denote el sello del pintor”.



Esa fue la apuesta en Soledad Fecunda, que se exhibe desde hoy y hasta el próximo 30 de julio en la Fundación del escultor Sebastián, quien personalmente lo invitó a exponer su trabajo.

"La cuestión es trascender a través de una obra para crear consciencia, no meramente el afán de venta", finaliza.