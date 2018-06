Restos de un guerrero sostienen cuchillo incluso tras la muerte

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Arqueólogos de la Universidad de Sapienza de Roma, encontraron el cadáver de un hombre adulto sin antebrazo derecho, el cual había sido amputado y sustituido por un cuchillo.



Los restos que datan del siglo VI d. C, fueron encontrados mientras analizaban entre 160 tumbas excavadas en la zona de la necrópolis lombarda de Povegliano Veronese, cerca de Verona, en donde también se descubrieron un caballo sin cabeza y varios galgos, informó El Español.



El hombre, de entre 40 y 50 años de edad, perdió la mano de un solo golpe, o al menos eso es lo que explican los arqueólogos, “las hipótesis es que perdió el antebrazo en combate, en una intervención médica tras un accidente o un castigo judicial”, exponen a la revista Journal of Anthropological Sciences.



El cuchillo utilizado como prótesis ejerció cierta presión biomecánica en ambos huesos del brazo, formando un callo y un espolón en el cúbito.



El estudio del cuerpo revela que para sujetar el arma a la articulación, este guerrero apretó el anclaje utilizando su boca, detalle que se deja ver en la dentadura debido al “considerable desgaste y alisado” de sus dientes.



Se puede confirmar también que el hombre vivió durante mucho tiempo después de que su mano fuera amputada, esto debido a la curación del hueso.



De acuerdo a Ileana Micarelli, directora de la excavación, la víctima había estado bien atendida después de la operación: “la fuerza de su relación con la comunidad está en el corazón del éxito de la intervención quirúrgica".



El propósito de tener un arma por mano es lo que no está claro. Mientras que en otros entierros, los esqueletos están sepultados acompañados por diferentes armas, este guerrero contó únicamente con su puñal.



Los lombardos fueron un pueblo germánico originario del norte de Europa que se asentaron en el valle del Danubio.



Entre 400 y 500 mil lombardos cruzaron los Alpes Julianos e invadieron el norte de la Italia bizantina en 568 d.C.



Se cree que el esqueleto fue el de un guerrero lombardo debido a los muchos combatientes que se encontraron en ese período batallando en Lombardía, y quienes fueron víctimas de lesiones traumáticas como resultado de estas luchas.