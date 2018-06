Ejercicio y obesidad aumentan en EU: Sondeo

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Pudiera parecer contradictorio, pero hay más adultos en Estados Unidos que dicen que están haciendo ejercicio y más adultos que dicen sentirse obesos.



Aproximadamente 24% de los adultos dijeron el año pasado que se ejercitaron lo suficiente cada semana como para satisfacer las recomendaciones del gobierno, tanto para fortalecimiento muscular como para ejercicio aeróbico, de acuerdo con un vasto sondeo anual de salud. Eso es más que el 21% reportado en 2015.



Sin embargo, el mismo sondeo dice que 31% de los adultos indicaron el año pasado que estaban obesos, un alza leve. Otro estudio gubernamental, más riguroso, ha indicado también que la obesidad está aumentando ligeramente.



Algunos expertos creen que los resultados del sondeo pudieran reflejar dos grupos diferentes de personas.



"Es posible que las personas que se están volviendo más activas tienen ya un peso normal", dijo John Jakicic, director del Physical Activity and Weight Management Research Center (Centro de Estudios de Actividad Física y Manejo de Peso) de la Universidad de Pittsburgh.



Los números provienen de un sondeo nacional realizado en persona y que durante más de 60 años ha sido un importante indicador de las tendencias de salud en Estados Unidos. Aproximadamente 35 mil adultos responden el sondeo cada año, incluso preguntas de la frecuencia e intensidad de sus ejercicios.



La consulta da una buena idea de las tendencias, pero no es perfecta. La gente generalmente exagera al hablar sobre cuánto se ejercita, de la misma forma que exagera su estatura y subestima su peso, dijo Jakicic.



Las recomendaciones federales emitidas hace 10 años dicen que los adultos deben levantar pesas o realizar otro ejercicio de fortalecimiento muscular al menos dos veces a la semana. Dicen además que los adultos deben hacer al menos 75 minutos de actividad aeróbica intensa a la semana, como correr, o al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada, como caminar con ritmo acelerado.



En un reporte que se dio a conocer el jueves, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) examinan las respuestas al sondeo desde 2010 hasta 2015 y concluyen que el nivel de ejercicios en tiempo libre es más común en algunos estados.



Casi una tercera parte de los adultos no ancianos en Colorado, Idaho y Nueva Hampshire satisficieron las directrices de ejercicio. Solamente uno de cada siete en Mississippi, Kentucky y Carolina del Sur lo hizo.



Los niveles elevados de ejercicio fueron más comunes en personas que trabajan que en personas que no lo hacen, agrega el estudio.



A nivel nacional, los niveles de ejercicio se mantuvieron sin cambios durante el período abarcado por el reporte de los CDC, pero datos más recientes muestran que más adultos dijeron que se estaban ejercitando en 2016 y 2017 a los niveles recomendados.



No estaba claro por qué, dice Jena Shaw Tronieri, experta de la Universidad de Pennsylvania.



Una posibilidad: Muchos adultos se ejercitan para lidiar con el estrés y los últimos dos años han estado cargados de torbellinos políticos y sociales.

"No sé si eso explica el incremento reciente, pero sé que esos factores situacionales son parte del contexto", dijo.