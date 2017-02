12 cosas que JAMÁS debes decirle a un dog lover

(Tomada de la Red)

Nuestros perros son los compañeros perfecto, pero eso que resulta evidente para nosotros no lo es tanto para quien no tiene una mascota y comete el error de hacer comentarios como los siguientes.



1. "Me da mucho asco ver a un perro lamerle a alguien"



¿Cómo no vamos a dejarles? ¡Es su forma de decirnos lo mucho que nos quieren!



2. "¿Cómo puedes darle comida de tu mano y luego seguir comiendo como si nada?"



Es que si pudieran comer con cuchillo y tenedor, ¡no serían perros!



3. "Hablas de tu perro como si fuera tu hijo"



Más bien, hablamos de él como parte de nuestra familia, que es lo que es.



4. "Un perro no puede vivir en un apartamento pequeño"



De hecho sí puede. Mejor en una casa pequeña y llena de amor que en una perrera.



5. "¿Cómo puedes dejar que el perro se suba a tu cama? ¡Si es donde duermes!"



Está bien, este punto es un poco controvertido, pero cuando amas a alguien, le permites ciertas licencias. Y con los animales esta es una de ellas.



6. "Yo no podría soportar que hiciera pis o caca en mi casa"



A nadie le gusta, pero afortunadamente los productos de limpieza sirven para algo.



7. "¿Tu perro tiene 14 años ya? Qué mayor, ¿no? ¿Cuánto suelen vivir?"



Esta es especialmente molesta: a nadie le gusta pensar en la muerte de un ser querido. Aunque no te gusten los animales, no hay que plantear esas cuestiones a la ligera. ¡Un poco de sensibilidad!



8. "Deja de hablarle, no te va a responder"



Aunque no puedan hablar, los perros tienen mucha mayor capacidad de comprensión que muchas personas. Damos fe.



9. "Un perro no deja de ser un animal, y por lo tanto es peligroso"



Y mañana un loco te puede empujar a las vías del tren, nos puede arrasar un huracán o se puede desatar el infierno en la tierra. La inmensa mayoría de los perros son totalmente pacíficos. De hecho, piénsalo, los seres humanos les tratan a ellos bastante peor que ellos a nosotros.



10. "No me gusta como huelen los perros"



Y a nosotros no nos gusta como huele el metro por las mañanas. Pero, en ambos casos, son las propias personas las responsables de su buena higiene y de la de sus animales.



11. "No deberían dejar entrar aquí a un perro"



Muchos se sorprenden al ver un perro en una tienda, en el transporte público o incluso en un parque. Pero si el dueño les vigila adecuadamente y no molestan a nadie, ¿qué problema hay? ¡Tenemos que ser más tolerantes!



12. ¿Tienes perro y no niños? ¡De seguro no quieres tener hijos!



Si es un sí o un no, es asunto tuyo y no de los demás.





Fuente:http://www.elpopular.pe/series/orientacion-y-familia/2016-12-27-mascotas-12-cosas-que-jamas-debes-decirle-un-dog-lover