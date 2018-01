Abrirán el Museo de las 'Selfies' en abril, en California

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La afición por los autorretratos, que se ha puesto de moda con el auge de las redes sociales, es parte de un legado que la humanidad ha compartido de distintas formas a lo largo de años. Ahora los autorretratos y "selfies" tendrán su propio museo, el cual abrirá sus puertas en el condado de Glendale, California, el 1 de abril de 2018.



En la página oficial del Museo de Selfies se explica que el recinto promete presentar la historia de este fenómeno cultural con el objetivo de que los visitantes lo aprecien de una forma distinta.





Explorará el origen de esta práctica a través de la historia, el arte y la tecnología por medio de sus instalaciones interactivas, para demostrar que los "selfiesticks", por ejemplo, son sólo una faceta actual de una forma de interacción que data de cientos de años.



Dos de las etapas que más presentarán esta contemporaneidad serán las fotos tomadas en los baños y las capturas previas a degustación de alimentos, de las más populares en los últimos años.



Se estima que aproximadamente más de un millón de "selfies" se suben diariamente a las redes sociales en todo el mundo, sin embargo, el tema no ha estado exento de polémica. Se han presentado estudios clínicos que plantean que quienes son "selfieadicts" padecen alguna especie de trastorno mental; es por ello que el museo también tocará el tema de la exagerada exposición que protagonizan algunas personas a costa su seguridad, con el fin de registrar una "selfie" especial, como las imágenes tomadas en rascacielos.



El recinto también hará un recorrido por las decenas de fotos que han sido todo un hito en el mundo del entretenimiento, la tecnología y las redes sociales, como la famosa "selfie" tomada por Ellen Degeneres en la ceremonia de la entrega del Oscar en 2014. Incluso, combinando estos ámbitos del entretenimiento, para los fans de la serie Games of Thrones habrá un trono hecho con "selfiesticks" para que se sientan parte de la realeza de los autorretratos.



Los boletos ya se encuentran disponibles a la venta e Internet, por un precio de 25 dólares, aproximadamente 450 pesos, y aunque no se permitirá la entrada con alimentos ni bebidas, el museo invita a llevar cámaras, celulares o "selfiesticks" para recordar la visita.