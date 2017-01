La forma de tu cerebro revela tu personalidad

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los rasgos de nuestra personalidad están relacionados con el grosor, pliegues y volumen de varias partes de nuestro cerebro, sugiere un estudio internacional publicado en la revista especializada Social Cognitive and Affective Neuroscience.



Esa es la conclusión a la que llegó un equipo de científicos británicos, estadounidenses e italianos, tras estudiar en detalle los escáneres cerebrales de 500 voluntarios sanos.



Los investigadores definieron cinco rasgos concretos de la personalidad que después pudieron vincular a diferencias en el grosor de las capas externas del cerebro o córtex, la cantidad de pliegues en el mismo y el volumen general del cerebro.



Pero interpretar los resultados de este estudio es un desafío para los propios expertos involucrados, que admiten que necesitan hacer más investigaciones para fortalecer y concretar sus conclusiones.



Cinco rasgos bajo la lupa



Primero los voluntarios completaron cuestionarios diseñados para identificar cinco rasgos de la personalidad:



-Neuroticismo, que define un carácter cambiante



-Extroversión, que define cuán entusiasta es una persona



-Amplitud de miras, que marca la aptitud receptiva de alguien



-Agradabilidad, que determina la simpatía de un individuo



-Meticulosidad, que define cuánta atención le presta al detalle



Según los resultados quienes tienen las capas exteriores del cerebro más gruesas y menos arrugadas suelen mostrar tendencias más neuróticas.



Por otro lado las personas estudiadas que tenían una mente más abierta tendían a tener las capas más externas del cerebro más finas.



El investigador líder del estudio, el doctor Luca Passamonti, de la universidad británica de Cambridge, dijo que el estudio podría ayudar a entender mejor las enfermedades mentales.



"Establecer el vínculo entre cómo la estructura cerebral se relaciona con rasgos básicos de la personalidad es un paso crucial para mejorar nuestra comprensión de la conexión entre la morfología del cerebro y trastornos específicos de humor, cognitivos o de comportamiento".



Passamonti dijo que también necesitan tener un mayor entendimiento de la relación entre la estructura cerebral y la funcionalidad en las personas mentalmente sanas, para poder descifrar qué es diferente en los cerebros de la gente con trastornos neuropsiquiátricos.



Más preguntas que respuestas



Michael Anderson, profesor de psicología del Franklyn and Marshall College, de Estados Unidos, no estuvo involucrado en el estudio pero comenta que la investigación "se hizo con cuidado, utilizando buenos métodos de control".



Sin embargo, le dijo a Smitha Mundasad, corresponsal de Salud de la BBC, que los resultados son difíciles de interpretar.



"La mayoría de las regiones del cerebro están asociadas a múltiples funciones cognitivas y de comportamiento, así que puede ser difícil decir con confianza qué funciones son relevantes para cada una de estas asociaciones particulares", explicó.



FUENTE: http://elcomercio.pe/viu/estar-bien/forma-tu-cerebro-revelaria-tu-verdadera-personalidad-noticia-1963813