Señales de que estás esforzándote mucho para que la relación funcione

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Toda relación requiere trabajo y compromiso, pero ese esfuerzo y energía debería verse recompensado con comodidad y felicidad. Si has notado que la relación ofrece más problemas que placer, deberías poner atención a las señales de que te estás esforzando de más para algo que tal vez no funcionará.



Es tentador apegarte a una relación que alguna vez te dio mucha felicidad, pero si no está funcionando, sin importar cuánto lo intentes… jamás lo hará.



Si tienes que esforzarte DEMASIADO para que la relación funcione… puede que no sea para ti. Al final del día, si no son compatibles, la relación decaerá. Y en lugar de obligarte a encajar, deberías buscar en otro lugar.



Eres la única que lo intenta



¿Eres la única haciendo planes, mandando mensajes y buscando solución a los problemas? Las relaciones deben tener un equilibrio. Si eres la única intentando e intentado, ¿qué estás recibiendo en la relación, además de la seguridad de tener una pareja?



Cedes demasiado



Si tú estás dispuesta a hacer lo que sea por tu pareja, pero él no, la relación no es para ti. ¿Estás dispuesta a entregar tu tiempo para hacerlo feliz… pero él no hace lo mismo? Tú solita sabes lo que está sucediendo. Y sabes que no es justo.



Tienes que justificar la relación



Nunca será buena señal si te preguntas todos los días si deberías quedarte en esa relación. Incluso te encontrarás dando excusas de su comportamiento. De repente cuestionarás su conducta y notarás que simplemente ya no emocionalmente a tu lado.



Te da mucho miedo perderlo



¿Sientes que cualquier errorcito podría obligarlo a terminar la relación? ¿Te da miedo hacer o decir algo que podría arruinar lo que tienen? A esto se le llama apego… y es el primer paso hacia una relación tóxica.



Te sientes ansiosa y deprimida todo el tiempo



Sentir ansiedad y tristeza en la relación es señal de que la dinámica entre ustedes NO está funcionando. Si evitas a tu pareja o siempre te encuentras discutiendo con él, es hora de buscar terapia.



Hay una gran lista de problemas que no se resuelven



No todas las discusiones terminarán bien, pero si los mismos problemas resurgen cada semana, es porque uno de los 2 no está intentando arreglar las cosas. Y siendo honestas… ¿así es como quieres vivir? Entre más tiempo pasen sin resolver sus problemas, más tensión y resentimiento habrá entre los 2.



Dejas de hablar de los problemas



Ignorar los problemas es clave para terminar una relación. Si sientes que ya no puedes comunicarte bien con él, es señal de que van en declive.



Te has esforzado mucho para que cambie



NADIE va a ser feliz si lo obligas a ser alguien más. No podemos controlar a los demás, y si pasas mucho tiempo intentándolo, él nunca será para ti. Solamente terminarás frustrada y decepcionada, pues tu pareja se sentirá peor.