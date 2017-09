Ella es Frida y ha salvado más de 50 vidas

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Frida es una perra labrador de 6 años que trabaja en SEMAR, la unidad canina de la marina mexicana. A lo largo de su carrera como animal de rescate en desastres naturales nacionales e internacionales (Honduras, Ecuador y Haití) ha salvado 52 vidas. Como no podía ser de otra manera, desde el martes, el animal no ha parado de buscar supervivientes.Popular gracias a las redes socialesLa perrita, que va equipada con un equipo de protección, botas y gafas, se ha hecho muy popular en las últimas horas. Como puedes imaginar, la “culpa” la han tenido las redes sociales, ya que no han parado de circular fotos suyas por la red. Entre sus logros, podemos destacar las 12 personas rescatadas de una situación de amenaza tras el terremoto de Oaxaca, que aún fue más intenso que el del pasado martes. De hecho, con una magnitud de 8,1, devastó este estado mexicano.Esperemos que en esta ocasión Frida también pueda salvar a muchas personas, aunque sabemos que a estas alturas encontrar a gente con vida es tremendamente complicado.FUENTE: https://animalmascota.com/frida-la-perra-de-rescate-que-ha-salvado-mas-de-50-vidas-esta-ayudando-en-mexico/