Marca de cosméticos de Rihanna es celebrada por diversidad

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Worokya Duncan es la directora de inclusión en una escuela privada en Manhattan, así que su atención a la diversidad es natural.También le encanta maquillarse, pero a lo largo de los años le ha frustrado que las empresas de cosméticos no parezcan entender lo importante que es que las mujeres de color sientan que también son atendidas.“Ninguna marca tenía lo que consideraba que era mi tono de base”, dijo.“Siempre parece haber una línea naranja por ahí, a veces me ponía el pelo al frente para que no pudieras ver donde se separaba el color de la base del de mi piel. ¿Por qué es tan difícil? Porque para empezar a la gente todavía le parece muy raro que haya belleza en cuerpos negros y cafés”.Entonces llegó Rihanna. La cantante lanzó este mes una línea de productos de belleza que ha recibido elogios de los medios que cubren a esta industria y de la clientela por igual.La superestrella invirtió dos años para desarrollar sus productos, que incluyen 40 tonos de bases mate, desde el blanco más blanco hasta el café más oscuro y profundo, con subtonos fríos.“Todos estamos embelesados por aquí”, dijo Julee Wilson, editora de moda y belleza de Essence. "Sabía que ella iba a hacer considerada. Es lo que uno espera de una mujer de color que lanza una marca de cosméticos, pero honestamente quedé sorprendida por lo inclusiva que es la marca”.La línea, que no realiza experimentos en animales, se ha agotado desde que Rihanna la lanzó el 7 de septiembre en internet y en tiendas Sephora y Harvey Nichols en 17 países. Las tonalidades de base más oscuras fueron las primeras que se agotaron, lo que desafía la idea de que no hay un mercado para esos colores entre las marcas de belleza.Wilson y Cat Quinn, la directora de belleza del sitio de estilo de vida dirigido a millennials Refinery29, formaron parte de un pequeño grupo de editores de belleza que se reunieron con Rihanna antes del lanzamiento para escuchar su visión sobre la línea.“Creo que lo que ha hecho que la gente se conecte más y que le esté yendo tan bien es que realmente puedes sentir la pasión y el propósito detrás de esta marca”, dijo Quinn. "No se trata de una marca más de cosméticos de una celebridad con la que la gente se siente un poco desconectada. En su caso (Rihanna) vio un hueco en el mercado, vio que las mujeres no estaban siendo representadas”.Además de bases la línea incluye maquillaje en polvo y en barra desarrollados con la ayuda de la prestigiosa marca de belleza Kendo (la misma que ayudó a lanzar las marcas de cosméticos de Kat Von D y Marc Jacobs). Poner a la venta un espectro tan amplio de tonos de una sola vez en tantos países es inusual en el mundo de la belleza, dijo Quinn.La presentadora de televisión Hilari Younger, en Bethesda, Maryland, fue la primera en la línea para comprar el día del lanzamiento en una tienda Sephora en un centro comercial en su ciudad. Gastó 270 dólares en Fenty Beauty.“El tono de mi piel es moca, clavo. He probado mezclas hechas para mí de marcas muy exclusivas. La industria de la belleza no está ahí para las chicas de piel oscura. O le ponen demasiado rojo o demasiado amarillo, o es demasiado aceitoso o simplemente no está disponible”, dijo. “Este maquillaje es mágico. Tenía mis dudas pero me sorprendió gratamente”.Shavonne Fagan, gerente de una tienda de ropa en Nueva York, se encontraba entre la multitud en un evento de lanzamiento en el que estuvo Rihanna en una tienda Sephora en Times Square, pero su tono de base se agotó rápidamente, así que fue a otra tienda en Nueva York unos días después y gastó 150 dólares en Fenty Beauty.“Antes de que surgiera Fenty había solo tres bases que podía encontrar que igualaban el color de mi piel y solo una correcta para mi subtono de piel”, dijo. “Eso es terriblemente frustrante. Una chica se puso a llorar en Sephora cuando alguien logró ponerle una base que igualaba su tono de piel”.Rihanna dijo a la AP en una entrevista que recurrió a amigos de todos los colores para que la ayudaran con la marca “porque me siento horrible excluyendo a la gente de las cosas que creé para ellos”.Los editores de belleza dijeron que la calidad fue clave para un lanzamiento espectacular de este tipo.“Puedes dar con el tono de cada quien, pero si la base apesta entonces realmente no cumple su propósito”, dijo Quinn. "Es una base verdaderamente maravillosa, dura muchísimo. Es ligera, pero cubre muy bien. Rihanna nos dijo que quería algo que resistiera al sudor y que durara y así es”.Wilson y Quinn coinciden en que el paso de Rihanna al mundo de la belleza va más allá del maquillaje."Se ha convertido más en un movimiento social. La gente publica fotografías e historias personales, como una mujer albina en Instagram que creció sin poder encontrar una base que fuera clara con subtonos melocotón, o una mujer de piel realmente oscura que nunca pudo encontrar los subtonos correctos. Se escuchan cosas realmente conmovedoras”, dijo Quinn.Las celebridades de color también han puesto atención. Gabourey Sidibe publicó una foto de apoyo usando la base de Fenty y una niña de 2 años divirtiéndose con un poco de brillo ha aparecido en YouTube.Los empaques de los productos tienen imanes, de manera que se unan en la bolsa de cosméticos, y hay potencial para que la marca crezca. Por ejemplo, solo hay un producto para los labios, un brillo universal llamado Gloss Bomb, y no hay rímel, sombra para los ojos ni delineador, aunque algunos de estos productos serán lanzados el 13 de octubre.También tiene un pequeño dispensador de papel secante con un espejito dentro, porque a Rihanna no le gusta el brillo de la piel. La marca también incluye brochas y una esponja, así como una brocha que ella diseñó específicamente con forma de diente de tiburón, con un ángulo agudo, para una aplicación más precisa de delineador para base."Espero que otras marcas pongan atención y vean que hablarle a las mujeres de color es una clave para el éxito”, dijo Wilson. "Es inteligente en el sentido comercial y debería hacerse así porque todos somos parte de este mundo y tenemos dinero para gastar, así que lo gastamos en las empresas que nos dicen algo”.Rihanna, quien compitió en un concurso de belleza a los 15 años, suele maquillarse sola en tres pasos y creó su colección de acuerdo a esto, con suficientes opciones de brillo para divertirse y colores neutrales para el uso diario, dijeron Quinn y Wilson. Jugó bien con los colores cálidos y óxido para el otoño, señaló Quinn, y muchos de los delineadores con brillo para la base pueden usarse también en los labios y los ojos."No debería ser innovador, pero lo es”, dijo Quinn.Aunque otras empresas han agregado más tonos a las bases a lo largo de los años, incluyendo Lancome y L'Oreal, la mayoría no se molesta en hacerlo, dijo: "Casi siempre ves esos lanzamientos con cinco tonos de color crudo. La gente está diciendo que eso no está bien”.