Siete destinos para mujeres que viajan solas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Son destinos donde las mujeres no deben preocuparse por nada, siempre y cuando prevalezca el sentido común.Aquí te dejamos el ranking publicado por "International Women's Travel Center" que te proporciona los destinos más seguros para viajar sola.El país más amigable del mundo, según el Fondo Monetario Internacional en un informe publicado en el 2014. Sus paisajes son ideales para mujeres aventureras, amantes de la naturaleza y que no les importa pasar frío.Las bajas temperaturas se ven recompensadas por las bellezas bucólicas de sus pueblitos alejados, con escenarios que forman cascadas, géiseres y por la magia de las auroras boreales, que cubren gran parte del territorio durante el invierno.Visita el parque Parque Natural de Skatafell y la Laguna Azul, un balneario geotermal que te servirá para relajarte. www.vatnajokulsthjodgardur.is El Índice Global de Paz clasicó a Dinamarca como el segundo país más pacíco del mundo. Te atraparán sus bellezas históricas, los chocolates y los escenarios naturales.Puedes explorar en Copenhague, el Parque Langelinie, la plaza Grabrodretorv llena de restaurantes, los jardines del Tívoli y el canal Nyhavn del siglo XVII, con casitas de estilo holandés alrededor. También encontrarás la famosa Sirenita, una escultura de bronce sobre unas piedras a orillas del mar.En esta ciudad está el hogar de la escritora danesa Karen Blixen, hoy convertido en un museo que lleva su nombre. Las exposiciones te llevan por la vida de la escritora cuando vivió en África.¿Mencionamos que aman la vida simple y los pequeños detalles que no cuestan demasiado?Aquí tienes la posibilidad de aventurarte entre los Alpes, andar por ciudades históricas, pequeños pueblitos, visitar palacios y saborear de los mejores cafés del mundo.Una opción es el pueblo de Innsbruck Altstadt, lugar pintoresco de calles estrechas donde se encuentra la casa de Maximiliano I, que resalta por sus tejas de cobre dorado que parecen de oro.Al caminar en su casco antiguo podrás darle una probadita a la variedad de strudel de Remolino Café. www.innsbruck-altstadt.com/ En Suiza disfrutarás de sus paisajes verdes, palacios y el chocolate con leche. También puedes recorrer los Alpes. Es uno de los países más seguros y pacícos del mundo, aunque es bastante costoso.Si quieres algo de entretenimiento y cultura visita el Museo Suizo de Transporte en Lucerna. Es el más visitado del país y aquí te puedes subir a un carrito en forma de cubo de chocolate que te llevará a descubrir la historia y producción de este postre a través de un recorrido multimedia en el que podrás ver, oír, oler y saborear. ¿Se te antoja? www.verkehrshaus.ch/ Campos de ores, arte y gastronomía son algunas posibilidades para un viaje independiente. Puedes comenzar en Ámsterdam y seguir hacia las pequeñas ciudades. Imperdibles son los campos de tulipanes, narcisos y jacintos que inundan el parque Keukenhof durante abril y mayo.Toma una bicicleta y piérdete en este mar de colores. Otra opción es el Museo de Ana Frank, lugar que sirvió de refugió a la pequeña niña y su familia durante la Segunda Guerra Mundial, convertido en un icono de historia y conciencia mundial. www.annefrank.org/ Para las viajeras fans del frío y la nieve, Finlandia es el destino perfecto. También es posible ser testigo de las auroras boreales, además de poder hospedarte en un hotel de hielo.Algunos cuentan con Iglús transparentes para ver el espectáculo de luces del norte, garantizando momentos mágicos. Ve a Laponia, lugar de origen de Santa Claus. En época navideña sentirás que estas en la Ciudad de la Navidad como en la película de Tim Burton en "El extraño mundo de Jack".Todo el lugar se adorna con motivo de las celebraciones, salen elfos y duendes ayudantes de Santa. Hay recorridos en trineos; puedes visitar un granja de renos y hospedarte en un cabañita acogedora. www.papanoelenlaponia.com/ Entre los países de América, Canadá es el más seguro para las mujeres que quieren y les gusta viajar solas. Ciudades modernas y cosmopolitas se pueden incluir en el plan de viaje de Toronto a Quebec. Paisajes naturales y montañosos son parte del itinerario.Las Cataratas del Niágara no las puedes dejar pasar, pues son de los mayores símbolos canadienses. En el Lago Louise, en la región de Alberta, tienes la oprtunidad de subirte a un teleférico y admirar desde las alturas el hogar del oso grizzly.Es un lugar rodeado de cadenas montañosas, ores silvestres y manantiales, apto para realizar caminatas al aire libre o tomar clases de ski durante el invierno. www.skilouise.com/ Antigua e irresistible, Bélgica es un premio para los ojos de las enamoradas de la arquitectura medieval. En Bruselas, la capital, muchos castillos y otros edicios fueron construidos durante la Edad Media y aún continúan muy bien preservados, garantizando un viaje en el tiempo.La ciudad de Brujas es otro destino que fascina a quienes gustan del arte, la arquitectura y la cultura. Realiza un paseo en barca a través del Minnewater o Lago del Amor, camina por la plaza mayor, encuentra la Basílica de la Santa Sangre y muévete hasta el Museo de la Papa Frita. www.visitbruges.be/en Para más atractivos turísticos, vuelos y hospedaje visita: www.español.skyscanner.com/noticias