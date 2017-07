¿Seguro que el dinero no da la felicidad?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Investigadores de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) sugieren que pagar para conseguir más tiempo libre, contratando a alguien para tareas domésticas como limpiar o cocinar, está vinculado a una mayor satisfacción, un hallazgo que pone en cuestión el viejo dicho de que el dinero no da la felicidad.



“La gente que contrata a alguien para que cuide de la casa o paga simplemente para que le corten el césped podría sentirse como si estuviera siendo perezoso. Pero en realidad muestra que comprar tiempo conlleva una mayor felicidad, similar a la de tener más dinero”, ha reconocido la profesora Ashley Whillans, autora de la investigación que publica ‘Proceedings of the National Academy of Sciences‘ (PNAS).



En su trabajo encuestaron a más de 6.000 adultos de Estados Unidos, Dinamarca, Canadá y Países Bajos, a los que se preguntó cuanto dinero destinaban cada mes a tener más tiempo libre, su nivel de satisfacción con la vida y otros aspectos de su día a día como el nivel de estrés relacionado con el tiempo.



Los encuestados que gastaron parte de su dinero en ahorrar tiempo reportaron una mayor satisfacción con la vida, y el efecto se mantuvo incluso después de evaluar el nivel de ingresos.



“Los beneficios de gastar dinero en ganar tiempo no son sólo para la gente rica”, según añade Elizabeth Dunn, también autora del estudio, ya que encontraron que la inversión era posible en mayor o menor medida en personas con todo tipo de ingresos.



Para probar si el tiempo ‘comprado’ realmente causaba más felicidad, los investigadores también realizaron un experimento de campo con 60 adultos que fueron asignados al azar para gastar 40 dólares en ganar tiempo durante un fin de semana o para destinarlo a cualquier compra material. Los resultados revelaron que las personas se sentían más felices cuando gastaban el dinero en una compra que les permitía ahorrar tiempo.



A pesar de los beneficios, los investigadores se sorprendieron al descubrir que todavía son pocas las personas que optan por gastar su dinero en ahorrar tiempo en su día a día. Incluso en una muestra de 850 multimillonarios encuestados, vieron que casi la mitad decían no gastar su dinero para subcontratar a otras personas para que les quitaran de hacer tareas poco gratificantes.



Asimismo, en una encuesta a 98 adultos a los que se preguntó en qué gastarían un ingreso inesperado de 40 dólares, sólo un 2 por ciento dijo que lo usaría para algo que les permitiera ahorrar tiempo.



“Aunque el tiempo se puede comprar y puede servir para aliviar la falta de tiempo del día a día, todavía son pocos los que lo hacen incluso aunque pueden permitírselo”, según Dunn.