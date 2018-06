Diversos rasgos del comportamiento de los perros beagle

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los perros son de tamaño conveniente, son apuestos y de acuerdo al comportamiento de los perros beagle son fáciles de cuidar, son amigables con las personas y pacíficos con otras mascotas. Tienen una atracción de expresión emotiva, lo que los hace natural que muchas personas los tomen en cuenta como mascotas encantadoras.





Aunque, estas lindas mascotas beagles se desenvolvieron como perros de caza. Estos necesitan mucho más ejercicio de lo que la mayoría de la gente les da, por lo que se ven tantos Beagles de alto peso.





Aunque a menudo se mantienen cuidados en apartamentos y casas en la ciudad, no deberían serlo. Los beagles necesitan tener caminatas de larga distancia más frecuentes y deberían estar en un patio que tenga buena cerca donde tengan la facilidad de estirar las piernas sin estar amarrados. El porqué de estar cercado es indispensable ya que los Beagles son exploradores y cazadores que seguirán sus narices donde sea que les lleve la vista o su olfato fascinante. Y como los Beagles así como la mayoría de los perros de caza están dotados de sordera selectiva, rara vez vuelven cuando los llamas.



Además, no puedes dejarlos fuera de control, ya que los Beagles se apasionan por los viajes y pueden ser escaladores y excavadores expertos, es decir, artistas de escape. Además, los Beagles que quedan afuera se aburren y luego aúllan y cavan agujeros. La gran distracción del Beagle requiere un entrenamiento consistente y persistente basado en el respeto. Los premios de comida pueden ser una gran motivación para ellos, pero si se basa todo su entrenamiento en comida, su Beagle solo obedecerá cuando tenga una galleta en su mano.





Existen diferentes conductas que ocurren en este fabuloso perro cuando están en diversas actividades ya sea solo o acompañado. Hay que tomar en cuenta que la herencia del temperamento es menos predecible que la herencia de rasgos físicos como el tamaño o el desprendimiento. El temperamento y el comportamiento de los perros Beagle también se modelan mediante la educación y el entrenamiento. Es por ello que te mencionaremos para estar alerta en la observación de sus conductas.





Muchos Beagles que tiene una edad adulta han expresado no tener actitudes negativas. Si deseas tener un cachorro, deberás evitar algunos rasgos negativos optando por el criador correcto y el cachorro indicado. Lamentablemente, en muchas ocasiones no se puede lograr tener el conocimiento si un cachorro ha heredado la conducta o problemas de salud hasta que crezca.





¿Como son los perros Beagle con los niños?

El Beagle generalmente se lleva muy bien con todos y son maravillosos miembros de la familia canina. El Beagle se ha adaptado muy bien en su viaje desde el sabueso hasta el increíble perro de la familia que es hoy en día.





Los Beagles se consideran como los grandes compañeros eficaces en los niños y también en los adultos. Esta raza generalmente es un gran compañero y amigo de los niños. Están atentos y protegerán a los niños pequeños. Muy activos, estarán ansiosos por jugar y correr con la familia.





En el comportamiento de los perros Beagle se puede comprobar que tienen una buena cantidad de energía como lo hacen la mayoría de los perros sabuesos. Muy leal, el Beagle se sentará felizmente y mirará la televisión con la familia o acompañará a un propietario cuando haga recados.





Comportamiento del Beagle para comer

¿Alguna vez te has preguntado por qué tu Beagle siempre está hambriento? ¿Tal vez a pesar de alimentarlo con una dieta de calidad y asegurarse de que sus comidas estén programadas adecuadamente, todavía actúa como si se estuviera muriendo de hambre?

Parece extraño pensar que su perro, siempre en busca de algo para comer, ¡tenga poco apetito! Pero a pesar de lo que piensas, esto puede suceder a veces.





Es posible que haya motivos sustanciales para su falta de apetito, relacionado con los primeros síntomas de alguna enfermedad en particular. Usted quiere verificar eso simplemente llevando a su amigo a un veterinario. La mayoría son casos aislados que no deberían preocuparte.















Fuente: https://mascotafiel.com/comportamiento-de-los-perros-beagle/