¿Qué hacer si tu perro es envenenado?

Los síntomas pueden tardar en aparecer. Sin embargo, si sospecha que su perro está intoxicado, no espere a que se manifieste. ¡No al maltrato animal!



Los casos de envenenamiento cada vez son más comunes y usualmente los dueños no saben cómo actuar, por eso es imprescindible saber cuáles son las medidas que se deben tomar en cuenta para ayudar al perro de la casa en caso de un cuadro de envenenamiento o intoxicación.



Estas crisis se deben a varios motivos y actúan de diferente manera en el organismo de las mascotas.



“Por ejemplo, la comida en mal estado puede generar una intoxicación en los perros y en verano con el calor, los animalitos son más propensos”, comenta el médico veterinario Juan Carlos Tong.



INTOXICACIONES MÁS COMUNES



Los envenenamientos o intoxicaciones más comunes son debido a raticidas, venenos para caracoles, insecticidas, alimentos en descomposición, medicamentos de uso humano que quedan a su disposición, chocolate que es tóxico para los perros y otros químicos, detalla el especialista de la veterinaria Dr. Tong.



CONSEJOS



Estas son la medidas que debe tomar en cuenta, según el médico Tong:



● La primera es tratar de que el perro no ingiera el tóxico o que ingiera la menor cantidad posible de esa sustancia.



● En segundo lugar, inducir al vómito. “Podemos incitar el vómito diluyendo la mayor cantidad de sal en un vaso grande de agua y dárselo pronto para que vomite y reducir las sustancias ingeridas”, sugiere el especialista.



OJO: La excepción de esta última medida es si el animal ingirió ácido o un alcalino potente, el vómito ocasionaría que la sustancia dañe más el tracto digestivo del perro.



PREVENCIÓN



● Tener más control de la mascota en los paseos, ya que por un descuido u olvido puede ingerir venenos. “Para esta situación se aconseja llevar al perro siempre con una correa corta, en algunos casos ponerles bozal para poder controlarlo y evitar que ingiera posibles bocados o basura, explica.



● Tener cuidado cuando se hacen desratizaciones o fumigaciones en el hogar y asesorarse con las empresas del rubro para poner de manera adecuada estas sustancias nocivas.



● No dejar a la mano solventes de pintura, químicos o cualquier cosa que pudiera ingerir la mascota.



¿CÓMO CUIDARLOS?



● Todas estas medidas sirven antes de llevar a la mascota al médico veterinario, pero lo ideal es que la trate un especialista.



● Mientras sucede este episodio de envenenamiento, llame a su veterinario para asesorarse sobre si es conveniente darle alguna sustancia a la mascota.



● Lo peor que puede hacer es aplicar remedios caseros sin criterio, ya que estos, en vez de ayudar, pueden causar más daño, dependiendo del tipo de veneno, advierte el veterinario Juan Carlos Tong.



Fuente:http://www.elpopular.pe/actualidad-y-policiales/2016-02-23-mascotas-que-hacer-si-tu-perro-es-envenenado