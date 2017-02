Conoce a tu mascota: Problemas cardiológicos

(Tomada de la Red)

Los problemas cardiológicos son poco frecuentes en perros jóvenes mas suelen presentarse a partir de los 5 años del can, por lo que el médico veterinario, Rodrigo Rondón, recomienda llevar a su mascota a un chequeo anual para descartar este mal.



Hipertrofia cardíaca







Una afección muy común en perros es la hipertrofia cardíaca. Esto ocurre cuando el corazón crece más de lo normal, lo que puede generar problemas a nivel del pulmón.



Síntomas



● Tos seca nocturna.

● Cansancio y debilidad al ejercitarse.

● Pérdida de peso de un momento a otro.

● Problemas respiratorios constantes como los resfríos.

● Si las encías tienen un color pálido o violáceo, esto podría significar que el corazón del can está latiendo muy lento.

● Diagnóstico del veterinario, quien con un estetoscopio podrá escuchar la pulsación del corazón del can. Esta auscultación servirá para realizar una serie exámenes, en caso de ser necesario.



Tratamiento



Muchas veces los problemas de corazón no se detectan a tiempo. Por eso, en caso de haber identificado uno o varios de los síntomas será mejor que lo lleves de inmediato al veterinario.

La mascota será sometida a un examen físico general (en el que se revisa la actitud, la postura, la condición corporal, el nivel de ansiedad, el patrón respiratorio, etc).



Como parte de la evaluación cardiovascular probablemente se deba realizar un electrocardiograma, rayos X del tórax.

Según el tipo de problema pueden estar indicados otros exámenes adicionales.



