Hábitos que arruinan una relación

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Antes de poner punto y final en una relación, es importante conocer las causas del deterioro. Conoce esos hábitos que pueden llevar a una ruptura



Una relación, sea la que sea, no es tan sencilla como nos las pintan. Donde hay personas, también hay confusión, errores y un poco de discusiones indeseadas. Ser una buena pareja requiere de compromiso y atención para ayudar al crecimiento mutuo y mantener los intereses de la pareja.



Reclamar al otro por un favor que hiciste



Es evidente que duele cuando alguien no puede retribuirte como quisieras. También es molesto cuando la otra persona hace un sacrificio importante por la relación y nota que no recibe la recompensa que espera. Cuando estas situaciones ocurran, pregúntate primero si realmente no te corresponden por egoísmo o porque genuinamente es complicado en ese momento.



La respuesta puede ayudarte a entender el punto en el que estás en la relación. Reprochar que no te dieran igual puede ser muy dañino, ya que eso alimenta el espiral de inconformidad.



No conseguir tiempo para compartir



Si utilizamos la pirámide de Maslow para ejemplificar cuáles son las necesidades primarias de una relación, podríamos decir que el acercamiento físico y compartir es la base de todo.



Estar ocupados no es excusa para dejar de lado al otro. Existen muchos detalles para sentirse cerca: llamarse, publicar una foto en redes sociales, mandarse mensajes cariñosos, utilizar la hora de almuerzo para verse, llamar a los suegros… Solo necesitan voluntad para lograrlo.



Que los momentos de encuentro sean responsabilidad de una persona



En el momento que se establece la relación, debe haber un balance en el esfuerzo para llevar el barco sin que se hunda. Cuando una sola persona es la que hace más para acercarse al otro, más temprano que tarde, se sentirá cansada y con pocas ganas de continuar. Tener un punto medio entre ambos es fundamental.



No tener espacio para uno mismo



Aunque sean pareja, todas necesitamos construir tranquilidad y momentos de amor para uno misma. No darse un break puede saturar y generar tensión. Procuren dejar claro y notificar al otro cuando quieren estar solos, al hacerlo, la delicadeza debe estar presente.



Permitir que los problemas externos perturben la relación



La vida nos pone a prueba, y cada cierto tiempo pasamos por momentos duros para aprender de ellos. No obstante, la pareja debe ser un apoyo y no un canal para que nuestros problemas exploten. Sean siempre el mejor aliado del otro cuando se presentan estos inconvenientes.



Quedarse en lo mismo de siempre



Es otro de los hábitos que pueden llevar a una ruptura. Sin embargo, debemos tener la fortaleza de adaptarnos, esto nos permitirá crecer y superar retos con facilidad. Cuando tu pareja te pida cambiar algo, piensa cómo hacerlo, pídele ayuda para que ambos estén involucrados en el proceso. Modificar un patrón debe ser trabajo de ambos.