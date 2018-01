7 mitos sobre los gatos que no debes creer

(Tomada de la Red)

Que tienen siete vidas, que siempre caen de pie, que no se llevan bien con los perros… existen muchos mitos sobre los gatos que no son del todo ciertos y que debes dejar de creer ya para combatir los prejuicios y conocer más sobre los mininos.



Mitos sobre los gatos más comunes

Si tienes un gato, tienes que conocer los mitos que para nada son ciertos.



Tienen 7 vidas



Este es uno de los mitos sobre los gatos más populares, sin embargo es totalmente falso. En realidad, los gatos son animales delicados que necesitan recibir cuidados específicos para estar saludables y vivir mucho tiempo.



Les encanta la leche



Esto es falso, y de hecho, es malo para su salud. Cuando los gatitos son bebés, producen una enzima llamada lactasa, que tiene como función digerir la lactosa de la leche materna. Sin embargo, a medida que crecen, dejan de producir esta enzima.



Por lo tanto, si toman leche en la edad adulta, pueden sufrir problemas gastrointestinales severos.



Los de color negro son de mala suerte



Debido a esta falsa creencia, los gatos negros son menos adoptados, lo cual es muy triste, ya que su color no tiene nada que ver con la buena o mala suerte.



Si no estás seguro, adopta uno, te aseguramos que tener un gatito en casa, cualquiera que sea su color, traerá alegría y amor a tu hogar.



Siempre caen de pie



Aunque muchas veces sí pueden hacerlo, no es una regla. Los gatos tienen un esqueleto muy flexible que les permite moverse mucho más y soportar algunas caídas. Sin embargo, todo dependerá del tipo de golpe y de la altura desde la que cae.



Si el gato no tiene tiempo de girar su cuerpo antes de caer, puede lesionarse y generalmente esta habilidad (llamada enderezamiento) la desarrollan hasta la tercera semana se vida, por lo que las caídas son muy riesgosas en gatos bebés.



Embarazadas no pueden tener un gato



Los gatos pueden favorecer la toxoplasmosis en el embarazo pero sólo cuando no se tienen los cuidados de higiene correctos y si el gato es portador del parásito.



Son traicioneros



Los gatos tienen un carácter independiente y solitario, pero no significa que no les importe su dueño o que no sientan afecto por él. Pueden ser capaces de dar mucho amor, aunque también querrán su espacio y eso debes respetarlo.



Necesitan menos cuidados



Creer esto es muy peligroso, ya que los gatos pueden ser muy delicados y requieren cuidados en su alimentación, higiene, vacunación, desparasitación, higiene bucodental, ejercicio y socialización.



Así que no creas todo lo que escuchas y si tienes un gato, dale todo tu amor y comprensión.



Fuente:https://sumedico.com/7-mitos-sobre-los-gatos-no-debes-creer/