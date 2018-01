Celebrarán a la autora Amparo Dávila por sus 90 años

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Amparo Dávila, una de las narradoras fantásticas más importantes de Hispanoamérica, recibirá un homenaje en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el próximo 20 de febrero a las 19:00 hrs.



Dávila, autora de "El huésped", "Muerte en el bosque" y "La señorita Julia", entre otros cuentos emblemáticos, será festejada por su 90 aniversario con otras actividades, como una la charla "Reflexiones sobre el cuento", el miércoles 14 a las 19:00 en la Sala Adamo Boari del mismo recinto.



Además, se llevará a cabo la Lectura colectiva de cuentos de Amparo Dávila, a cargo del público interesado y escritores invitados, el martes 27 a las 19 hrs. en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia.



"Trato de lograr en mi obra un rigor estético basado no solamente en la perfección formal, en la técnica, en la palabra justa, sino en la vivencia. La sola percepción formal no me interesa porque la forma no vive por sí misma; es, digamos, la sola justificación de la escritura", ha llegado a decir Dávila sobre su labor, según difundió el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) en un boletín.



Acerca de su obra versará el curso introductorio Amparo Dávila y la literatura fantástica mexicana, los lunes de las 17:00 a las 19:00, del 12 de febrero al 12 de marzo, en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia, que tendrá un coso de 600 pesos y un cupo limitado a 20 personas.