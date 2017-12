¿Es una buena idea regalar a los niños una mascota en Navidad?

(Tomada de la Red)

¿Crees que regalar un animal a los niños es buena idea? Pues lo es, sólo debes tomar en cuenta que deberás enseñar a los menores la responsabilidad que representa tener una mascota y los cuidados que necesitan, de acuerdo con Alberto Tejeda Perea, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.



El especialista afirmó que los animales no deben ser comprados por capricho sino que se debe tomar en cuenta que son seres vivos, esto es un compromiso para toda la familia, por lo que los adultos deben tener agrado por las mascotas y enseñar a los pequeños con el ejemplo.



Tejeda recordó que mayoritariamente las personas prefieren a los perros y gatos; sin embargo, aquellos que optan por hamsters, conejos, peces, pájaros, tortugas o pollitos, deben estar conscientes que su manejo es más complicado por la dieta y las condiciones ambientales que necesitan.





“Se debe tomar en cuenta que para los niños tener animalitos es una novedad que trae alegría, pero al descubrir que deben ser atendidos y alimentarlos todos los días pierden la disposición; además, muchas veces no tienen edad suficiente para esa responsabilidad”, dijo.



Por ello, Tejeda Perea recalcó que no es recomendable obsequiarlos a los muy pequeños, porque muchas veces piensan que son desechables, un juguete que usan un rato.



Si eso ocurre, lo más probable es que los abandonen o los dejen morir. En el mejor de los casos, los perros y gatos que aún son cachorros son dados en adopción, el problema es cuando ya están grandes y afiliados a una familia, pues “el abandono provoca en ellos, sobre todo en los cánidos, problemas de conducta debido al estrés por separación”, expuso el etólogo.



Recomendaciones



El especialista indicó que los niños en edad de primaria son los que logran entender mejor a las mascotas, ya que construyen un lazo con el animal.



“Cuando surge una buena relación, los animales pueden ser maravillosos compañeros de vida y de juegos. Hay estudios que afirman que tener uno en casa puede fortalecer el sistema inmunológico de los pequeños y relajarlos; además, se afirma que también son ideales para quienes no tienen hermanos”.



Fuente:http://www.animalpolitico.com/2017/12/regalar-mascotas-responsabilidad-adultos/