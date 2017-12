¿Quieres adoptar un gato? 8 razones científicas para compartir tu vida con un felino

(Tomada de la Red)

¿Has estado pensando en adoptar un gato? Bien, tenemos 8 razones científicas por las que sería una buena decisión.



1. Adorables noches de sueño

En este estudio británico se descubrió que más de la mitad de las mujeres prefieren dormir con su gato antes que con su marido. Incluso, una de ellas, casada con el mismo hombre hace 10 años, señaló: «Milo no ronca ni eructa, simplemente se acurruca y se va a dormir, no como Brian».



En cambio, en el caso de los hombres, el número es menor. Entre ellos, solo 38 de cada 100 prefiere dormir con el gato. En definitiva, existen muchas personas en el mundo que disfrutan de adorables noches de sueño con la compañía de sus gatos.



2. Corazones más fuertes

Como se indica en esta investigación, tener un gato hace decrecer nuestros riesgos de sufrir ataques cardiovasculares. En particular, los gatos reducen los niveles de estrés y ansiedad de sus dueños. Luego de haber realizado estudios durante un período de 10 años, los especialistas encontraron que aquellas personas que tenían gatos tenían un 30 % menos de probabilidades de morir de un ataque cardíaco o de un derrame cerebral que aquellas personas que tenían mascotas que no eran gatos.



3. Mucho amor

La extendida creencia de que un gato da menos cariño que un perro o que es más selectivo a la hora de amar a un humano no es tan cierta como se dice. Es cierto que ganarse el cariño de un gato no es una tarea sencilla, pero una vez que te ganes su confianza tendrás su amor incondicional para siempre.



Como se señala en este estudio, para muchas mujeres tener un gato es emocionalmente equivalente a tener una pareja romántica.



4. Menos alergias, menos asma

Al contrario de las creencias populares, los resultados de este estudio indicaron que tener un gato puede ser beneficioso para el asma. No obstante, es tarde para casi todos nosotros: este beneficio solo se observa si tuviste gatos cuando eras niño.







En resumen, tener exposición a un entorno en donde existen gatos haría que los niños desarrollen defensas más fuertes a las alergias, el asma, la bronquitis o la neumonía. Este beneficio está asociado a un gen llamado rs7216389 TT.



5. Cariño para salir adelante

Como se indica en esta fuente, tener una mascota nos ayuda a salir adelante en momentos difíciles de diferentes formas. Los gatos no solo nos distraerán cuando estemos mal, si no que nos cargarán con la responsabilidad de cuidar de ellos, nos brindarán cariño y nos darán motivos para salir adelante.



Y todo ese cariño tiene beneficios a nivel cerebral: tu sistema liberará sustancias como la dopamina o la serotonina, tal como lo hacen los medicamentos recetados por los médicos.



6. Hombres más atractivos

En esta encuesta, el 90 % de las mujeres indicó que los hombres que tenían un gato eran mucho más lindos o adorables. Como señalaron ellas, la interacción con los gatos resalta «el lado cariñoso» de los hombres, una características que valoran mucho.



No obstante, esto no quiere decir que enamorarás a tu crush instantáneamente tan solo adoptando a un gato. Pero es un interesante beneficio a tener en cuenta...



7. Señal de inteligencia

Como indica este estudio, las personas que tienen gatos suelen ser más inteligentes. La teoría más fuerte hasta ahora dice que no es que los gatos nos hagan más inteligentes si no que las personas inteligentes prefieren a los gatos, sobre todo porque demandan menos cuidado que los perros.



No obstante, existe otra teoría acerca de cómo los gatos educan a sus humanos. En resumen, tener un gato no te enseñará física cuántica, pero te hará más inteligente, debido a que te forzará a comprender cosas que quizás otras mascotas no...



8. Más ecológicos que los perros

Según los datos de este estudio, alimentar a un perro durante toda su vida significa para el medio ambiente una carga ecológica similar a la de una camioneta. Mientras tanto, los gatos, como comen menos, son similares a la carga de un auto pequeño.



En conclusión, si deseas tener un gato, la ciencia te avala. Estas 8 razones científicas son una buena forma de ver de cómo adoptar un gato puede ser una excelente decisión, ¿no crees?



Fuente:https://www.vix.com/es/ciencia/194615/quieres-adoptar-un-gato-8-razones-cientificas-que-te-respaldan