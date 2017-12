Lugares que incitan una pelea de pareja

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

No es que queramos que vivan en constante enfrentamiento pero hay lugares y situaciones que definitivamente tensan el ambiente de cualquier relación. Aún así, esto no es exacto, las peleas pueden evitarse y, aunque esto no sea posible, ten en cuenta que se están dejando llevar sólo por el lugar o el momento.



En el coche: Estar parado en el tráfico es la situación más popular para empezar una pelea con la persona más cercana… y lo peor de todo es que solamente están ustedes dos así que la pelea podría durar horas. Para evitar un enfrentamiento en el auto, pongan música, agreguen humor a la conversación o, si tienen tiempo, deténganse en un lugar cercano a esperar que pase el tráfico.



De viaje: ¿Por qué no trajiste los cepillos de dientes? ¿Se te olvidó el pasaporte? ¿Acaso no hiciste la reservación? Sí, es común pelearse con alguien cuando te vas de viaje, especialmente porque siempre termina saliendo algo mal. Pero, ¿acaso el objetivo de salir de viaje no es pasarla bien? En lugar de hacer reclamos, busquen soluciones y relájense, todo saldrá bien al final.



En una fiesta: Asistir a eventos sociales resalta la competitividad entre parejas así que, en el mismo evento o después, nunca faltarán las comparaciones. ¿Por qué no bailas conmigo como las otras parejas? ¿Por qué no eres así de cariñoso? La solución a esta pelea es tomarse un respiro y preguntarse qué quieres que pase en los siguientes 5 minutos. Concéntrate en la fiesta y no en los demás y disfruta de lo que tienes a la mano.



Después de una reunión familiar: Para algunas parejas simplemente el hecho de estar cerca de la familia de la otra persona es lo único que se necesita para ponerse de mal humor. Ya sea culpa de la suegra criticona o el hermano brutalmente honesto, una tercera opinión acerca de su relación nunca será bienvenida y causará una pelea al final del día. Para evitarla, te recomendamos reflexionar todo lo que pasó con la familia y platicar con tu galán con humor y con calma.