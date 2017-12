Tips para no enfermarte en invierno

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La temporada invernal en México inició y perdurará hasta finales del mes de febrero, con sus característicos cambios bruscos de temperatura a la sombra, vientos que generan lluvias, granizo y hasta nevadas, en contraste con el sol abrasador alrededor del mediodía.



Es por este motivo que un poco más del 8.5% de los mexicanos encuestados, de acuerdo al estudio la Higiene Importa de Essity, se abstiene de realizar actividades en época de frío para no enfermarse.



Además, se estima que durante los últimos días de este año y los primeros del 2018, ingresarán al país entre 16 y 23 frentes fríos, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



En invierno, el riesgo de adquirir un catarro o gripe se incrementa, por ello te preparamos una lista de tips para que no limites tu vida.



Una medida esencial para evitar contagios es el lavado de manos con agua tibia y jabón por un tiempo aproximado de 30 y 20 segundos. Empieza por frotar las palmas y sigue con los dorsos, no olvides los pulgares, las yemas, uñas y el espacio entre los dedos.



Utilizar dispensadores de papel para efectuar un secado de manos es lo más indicado en lugares públicos. En casa se puede usar una toalla limpia que sea remplazada regularmente.



Los grupos más vulnerables, durante el invierno, son los niños y adultos mayores, por esta razón es recomendable abrigarlos con ropa cálida que cubra la mayor parte del cuerpo, como gorros, guantes, bufandas y calcetines gruesos, en especial por las mañanas.



Acompañar estos consejos con baños calientes de pies y una cama con buenos edredones será primordial para cuidarlos en esta temporada.



Es importante, tenlo siempre presente, utilizar pañuelos desechables para cubrir la nariz y la boca al estornudar o toser. La boca es la vía principal de contagio de enfermedades respiratorias, por lo que se debe tener cuidado máximo en este aspecto.



Aunque en invierno muchas personas permanecen menos tiempo en exteriores, pues optan por disfrutar del calor al interior del hogar, es indispensable no renunciar a los paseos y continuar haciendo ejercicio. De hecho, el Instituto Mexicano del Seguro Social, lMSS aconseja, realizar ejercicio físico moderado durante media hora, que contribuye al bienestar físico y mental de las personas.



Otra opción es caminar dentro de la casa con un reloj y cronometrar tiempos, ¡lo importante es mover el cuerpo! Recuerda realizar pequeñas rutinas para cadera, cuello, brazos y espalda con el fin de mantener la circulación y en buenas condiciones las articulaciones.



En el caso de las mujeres, el uso de una buena mascarilla —que dicho sea de paso las hay de mil tipos— es una forma de hidratar la piel ante los efectos del clima seco y los efectos del frío.



Recuerda seguir estos pasos, tomar suficientes líquidos como jugos de guayaba, toronja, limón, mandarina, además de no auto medicarte, ayudará a cuidar tu salud y la de tus seres queridos, y a disfrutar de las fiestas y el invierno.