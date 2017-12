Preguntas que debes hacerte antes de ponerte propósitos de Año Nuevo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

A unos días de que empiece un nuevo año, leo por todos lados los propósitos de amigos, compañeros, desconocidos y hasta de familia.



“Bajar de peso,” “leer más,” “viajar por todo el mundo,” “ahorrar,” “salir de casa de mis padres.”



Pero antes de decidir TUS propósitos de año nuevo, yo te recomiendo hacerte ciertas preguntas. ¿Acaso no estás harta de hacerte propósitos cada año y NO cumplirlos nunca? El problema no eres tú… tal vez sean los propósitos que te pones.



¿Cuál es mi meta?



Tómate unos minutos para pensar esto. ¿Por qué te pones el mismo propósito siempre? ¿A qué quieres llegar? ¿Quieres ser más saludable, más tranquila, más social?



¿Es un propósito específico?



Tu meta debe ser amplia, pero tu propósito debe ser lo más específico posible para ver la forma de implementar un cambio. Por ejemplo, tu propósito puede ser “cocinar más en casa,” pero no lo harás si no especificas lo que significa para ti. ¿Eso quiere decir que cocinarás todas las noches o 3 veces a la semana?



¿Estoy haciendo muchos propósitos?



Cada año, me pongo muchos propósitos. Es como hacer una lista del mercado unos días antes del 31 de diciembre… y la verdad es que “quien mucho abarca, poco aprieta.” Si en verdad quieres hacer un cambio, empieza por quitarte un poco de carga. Si no te vas a desgastar sin motivo aparente.



¿Lo estoy haciendo por mi o por alguien más?



El punto de un propósito de año nuevo es realizar un CAMBIO que te beneficie A TI. Y sólo tú puedes decidir qué es mejor para ti y para tu vida. Los propósitos son de por sí difíciles de lograr, ¡no te compliques! Si tu corazón no quiere hacerlo, obviamente no lo lograrás.



¿Es posible lograrlo?



Todo en esta vida es posible, pero si quieres volverte millonaria en un año sin un plan de acción o sin trabajar por ello, te aseguro que vas a sentirte decepcionada. Tu propósito debería ser algo que te haga feliz, no que te decepcione.



¿Cuándo empiezo?



Enero es complicado… y aún así la gente quiere empezar el 1ro de Enero… y luego se dan cuenta que no es lo más fácil del mundo. Es como empezar la dieta sabiendo que en unos días hay rosca de reyes, y luego tamales. No tienes que empezar el primer día del 2018, tienes que empezar cuando QUIERAS y puedas hacerlo.



¿Cómo puedo disfrutar esta experiencia?



Algunos propósitos serán divertidos, pero otros no serán tan agradables. Así que debes hacerte esta pregunta: ¿cómo puedo mejorar y hacer más divertido mi propósito? Digamos que quieres dejar el cigarro. ¡Bien por ti! Al principio estarás súper motivada, pero luego empezarás a desanimarte. Lo que puedes hacer es reemplazar ese mal hábito por uno que te guste más, como jugar videojuegos, leer, o salir a bailar.



Los propósitos de Año Nuevo son complicados, pero si te preparas bien antes de desecharlos, ¡seguro tendrás un mejor año!