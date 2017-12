Métodos anticonceptivos que no funcionan

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Seguramente haz oído alguna vez el término “método anticonceptivo”, pero es importante que conozcas cuáles son realmente efectivos y cuales en vez de ayudarte pueden causarte problemas en tu salud, por lo que le preguntamos a los expertos de Saba y esto fue lo que nos comentaron:



¿Qué es un método anticonceptivo y para qué funciona?

Un método anticonceptivo es un procedimiento que previene un embarazo no deseado y enfermedades de transmisión sexual. Esto te permite decidir el momento adecuado para tener hijos y poder planificarlo bien.



Sin duda cada persona debe elegir su método anticonceptivo de acuerdo a su propia situación (estilo de vida, vida sexual, número de hijos que desea tener, número de parejas, valores, situación socioeconómica, etc); las características que sean aceptables para ella y las condiciones de salud.



¿Cuáles anticonceptivos no son recomendables o no funcionan?

Actualmente existen muchos métodos para protegerte de embarazos. Sin embargo, muchos de ellos no son tan efectivos como parecen, además también puedes correr riesgo al utilizarlos. Aquí te hablaremos un poco más del tema para que estés informada y puedas tomar tus precauciones.



Pastillas o parches hormonales



Los parches y las pastillas tienen 95% de efectividad; sin embargo, es solo si se usan bien. Los parches hay que utilizarlos el mismo día todas las semanas, y la pastillas anticonceptivas son de uso diario, no puedes olvidarte de tomar ni una sola. Entonces si eres un poco distraída o poco constante, este método puede no funcionarte tanto .



Basarte en el calendario



Aunque existe la creencia de que las mujeres únicamente son fértiles en los días 14 y 21 del mes, esto no es del todo cierto, ya que aunque es verdad que hay días en los que la probabilidad de embarazo disminuye esta no desaparece del todo, un embarazo puede surgir en cualquier momento debido a que el espermatozoide puede vivir dentro de la mujer durante varios días esperando a que vuelva el óvulo y fecundarlo sin ningún problema. Nos encantaría confiar al 100 en el calendario, pero no lo recomendamos .



Tener relaciones durante el periodo



Es uno de los mitos más escuchados, y es que suena bastante lógico que si tenemos relaciones sexuales durante nuestro periodo el espermatozoide no tendrá ningún óvulo que fecundar, ¿no? Pero esto es totalmente falso, ya que como te comentamos en el punto anterior, el espermatozoide vive durante varios en el cuerpo.



Eyacular fuera



La creencia más popular (y desinformada) de método anticonceptivo es la eyaculación fuera de la vagina. Ya que la eyaculación es la forma de ingreso de los espermatozoides al cuerpo femenino y posteriormente al óvulo podría tener un poco de sentido utilizar este método, sin embargo, existe también algo llamado líquido seminal, el cual se compone al igual que el semen, de espermatozoides. Este líquido se encuentra todo el tiempo en contacto con la vagina durante una relación sexual y si no estás protegida, es muy probable que puedas salir embarazada. Incluso este líquido puede estar presente desde una erección.



Pastillas del día después



Una pastilla del día después es una alternativa cuando haz tenido relaciones sexuales sin protección, sin embargo su uso es únicamente de emergencia, ya que no es un método anticonceptivo y si la utilizas regularmente esta comienza a perder efectividad, además de que sus efectos secundarios pueden ser molestos de sobrellevar.



Ya lo sabes, el mejor método anticonceptivo siempre será el que te recomiende tu ginecólogo y del que estés completamente informada.