Consejos claves para cuidar a tus mascotas en estas fiestas

Durante las celebraciones decembrinas, las mascotas son las más perjudicadas en nuestros hogares, debido a que están expuestos a sufrir de alteraciones por los ruidos de la pirotecnia. Las explosiones repetidas y el estruendo constante afectan tanto a perros y gato provocando trastornos de comportamiento.



Según explicó el encantador de perros César Millán, esto sucede debido a su capacidad auditiva y la posibilidad de detectar sonidos de alta frecuencia. "Los sonidos activan su sistemas nervioso, y pueden llegar a desencadenar cuadros de ansiedad y temor. De esta manera, su instinto de supervivencia puede motivarlos a escapar", detalló el especialista.



Para evitar esta situación frustrante, tanto para los animales como para sus dueños, Millán brindó 4 consejos para evitar que las mascotas sufran consecuencias a raíz de los ruidos.



1- Preparación



Es importante planificar de antemano el mejor lugar para que viva con menos ansiedad los festejos. Llevarlo a un espacios seguro donde no pueda escaparse, preparar una habitación con agua y algún juguete o accesorio que le guste. Si el gato o perro se siente cómodo bajo una mesa o escondiéndose en la bañadera, es preferible dejarlo.



Otro aspecto fundamental es ser muy cuidadoso con la comida que se le da en esos días. Recordar que fisiológicamente son diferentes y por ende no están preparados para poder digerir algunos alimentos que pueden causarle diferentes alteraciones.



2- Alojamiento



Si tu mascota se va a quedar sola, lo ideal es dejarla en un lugar cerrado, alejada de los ruidos, con agua fresca y algún juguete para morder. Se pueden disimular los estruendos con música u otras fuentes de sonidos, como la televisión. Dejar las ventanas cerradas también ayuda, pero es importante que tenga suficiente ventilación y sea en un lugar fresco.



Si hay que transportarlo, utilizar siempre su correa o jaula de transporte. No es recomendable llevarla suelta, por más de que usualmente se haga, un estruendo puede generar una reacción inesperada.



3- Comunicación



Si usted va a estar con su perro durante el sonido de los fuegos artificiales, enviando el mensaje calmante de que no hay nada de qué preocuparse también le ayudará a relajarse. Recuerde, sin embargo, mientras que los seres humanos se comunican con las palabras, los perros se comunican con la energía, y buscarán a su líder del paquete para las pistas en cómo deben comportarse. Si usted no está haciendo un gran negocio o mostrando emoción sobre los fuegos artificiales, entonces él aprenderá a ser menos preocupado también.



4- Sedación



De ser necesario, el veterinario puede recetar algún fármaco, también puede ser útil un alimento adecuado si se prevé que la mascota va a pasar por esta experiencia. Conocer la solución nutricional para perros y gatos ayuda a la mascota a sobrellevar situaciones de estrés.



Con Información de YVKE Mundial



