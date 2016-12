Retarda el envejecimiento

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En ocasiones, quisiéramos regresar en el tiempo para eliminar algunos defectos que se han acumulado en nuestro rostro por el paso de los años, como las líneas de expresión y las manchas, sin embargo existen algunos productos naturales que favorecen la salud de nuestra piel y pueden ayudarnos a desvanecer algunas imperfecciones.



Aquí te mostramos unas mascarillas naturales con antioxidantes.



1. Aguacate y aceite de oliva: Si no padeces de acné te recomendamos que mezcles estos productos en partes iguales y los apliques sobre tu rostro. El fruto tiene vitaminas A, C y D, y el aceite ayuda a hidratar.



2. Manzana verde: El fruto contiene antioxidantes que retardan el envejecimiento. Puedes hacer un puré con éste y aplicarlo sobre tu cara.



3. Fresas: Al igual que la manzana, éstas contienen grandes cantidades de vitamina C y antioxidantes. Te recomendamos que realices el mismo procedimiento que en el punto número dos.



Las mascarillas anteriores deben aplicarse dos veces a la semana por las noches y dejarlas reposar por 20 minutos. Después, enjuaga con agua fría y aplica tu crema humectante favorita.