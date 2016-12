Yoga, una forma diferente para activar tu digestión

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La salud es uno de los aspectos más importantes en tu vida, por ello, cada inicio de año, entre los propósitos que se renuevan, los hábitos que queremos adoptar o aspectos de la vida que deseamos cambiar se incluye el bienestar en primer plano.



Iniciar un año es como un borrón y cuenta nueva, con 365 oportunidades para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, aunque por momentos perdamos el rumbo en el intento; y es que por más que exista la disposición, entre la rutina ajetreada del trabajo, el cansancio, estrés y las tareas del hogar, se nos dificulta realizar actividades que benefician a la salud, como tener una dieta correcta o hacer actividad física.



Sin duda, la mala alimentación y el sedentarismo producen sobrepeso, además de molestos problemas digestivos como inflamación, estreñimiento y gases; pero no todo está perdido, aún hay opciones para que te actives y que esos propósitos de año nuevo sean cumplidos.



¿Qué te parecería disminuir esos problemas digestivos a través del yoga?; Ana Paula Domínguez, Directora del Instituto Mexicano de Yoga te comparte estas 4 prácticas rutinas para que inicies este 2017 renovado y sintiéndote en excelente estado:



1. Yoga para movilidad intestinal



Este ejercicio se llama Uddiyana Bandha y te ayudará a tener mejor movilidad intestinal. De pie con las piernas separadas a lo ancho de la cadera. Los brazos paralelos al piso y las palmas de las manos viendo hacia el frente. Empieza a subir los brazos y cuando estén paralelos al piso comienza a inhalar por la nariz y mira hacia el techo, junta las palmas de las manos por arriba de la cabeza.



Exhala, baja los brazos al mismo tiempo que flexionas las rodillas ligeramente y apóyalas sobre ellas. Cuando saques todo el aire, jala ligeramente el ombligo hacía la columna vertebral, mete la barbilla hacia el cuello y mantén el aire fuera por 5 segundos.



Posteriormente, estira las rodillas y lentamente repite la inhalación; sube los brazos por arriba de la cabeza, exhala y repite 5 veces más el ejercicio.



2. Yoga para activar tu metabolismo



Para activar tu metabolismo, puedes realizar la respiración Bhastrika Pranayama. Esta postura la puedes realizar sentado sobre una silla o con las piernas cruzadas. Toma una respiración profunda y al exhalar, saca todo el aire y jala el ombligo hacía la columna vertebral.



A partir de este momento, concéntrate en exhalar rápidamente con la intención de jalar el ombligo hacia la columna vertebral, como si estuvieras bombeando el punto del ombligo. Tu atención debe de estar en la exhalación rápida y continua. Continúa repitiendo 50 veces esta respiración. Puedes practicarla de forma diaria.



Importante. Esta respiración no está indicada en caso de embarazo o presión arterial alta.



3. Torsiones para activar tu digestión.



Antes de realizar esta torsión, bebe una taza de agua tibia a sorbitos. Posteriormente acuéstate sobre la espalda y respira profundo. Dobla tus rodillas. Inhala profundo y en la exhalación gira las rodillas hacia el lado izquierdo y estira tus brazos en forma de cruz a los lados del cuerpo. Gira tu cabeza hacia el lado derecho.



Toma cinco respiraciones profundas y posteriormente regresa las piernas al centro. Repite la postura en la otra dirección. Descansa y luego bebe otra taza de agua tibia a sorbitos. Puedes practicar esta postura todos los días y es ideal en caso de tránsito lento.



4. Postura para mejorar la digestión y reducir el estreñimiento



Esta postura se llama Supta Pawanmuktasana y es ideal para ayudar a mejorar la digestión, liberar gases y reducir estreñimiento. Comienza acostado sobre la espalda. Flexiona la rodilla derecha trayendo el muslo hacia el pecho y toma la rodilla con tus 2 manos, la pierna izquierda se mantiene en el piso estirada.



Inhala llenando los pulmones lo más posible; sostén el aire dentro, eleva la cabeza y los hombros fuera del piso, tratando de tocar la nariz con la rodilla derecha. Lentamente exhala; relaja el cuerpo. Repite tres veces con la rodilla derecha y tres veces con la rodilla izquierda. Por último, dobla las dos rodillas y llévalas al pecho. Inhala y eleva la cabeza y hombros para que tu nariz quede entre las dos rodillas.



Mantén el aire dentro y exhala lentamente. Repite 3 veces. Importante. Esta postura no está indicada en casos de presión arterial alta o ciática.



Recuerda, además de integrar estas rutinas a tu vida diaria, te recomendamos complementar con probióticos (como el clásico Sinuberase), que ayudará a restaurar tu flora intestinal y fortalecer tu salud digestiva. Asimismo, es importante modificar gradualmente tus hábitos alimenticios, integra lácteos, pescado y pollo para obtener proteínas, así como verduras, frutas, leguminosas y cereales integrales.