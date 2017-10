Por favor, evita cortar el pelo a tu mascota en invierno

(Tomada de la Red)

Las bajas temperaturas ya comenzarón en algunos estados del país y en otros las lluvias provocan cambios bruscos en las temperaturas.



Es por eso que Protección Civil hace un llamado para todas las personas que tienen mascotas en sus hogares, sobre la importancia de mantenerlos sanos durante la época de frío.



La dependencia emitió una serie de recomendaciones para el cuidado de las mascotas, entre ellos evitar cortarles el pelo y abrigarlos adecuadamente, independientemente de la raza o el tamaño que tengan.



“Porque las mascotas son parte de la familia, cuídalas. #frío”, señaló la dependencia capitalina en su cuenta @SPCCDMX en Twitter.

Por ejemplo, si tu perro, gato, tortuga, conejo, perico o cualquier animal que tengas duerme en el exterior de la casa, es necesario que tenga un espacio protegido donde no le de frío y pueda resguardarse.

En invierno los perros y gatos tienden a volverse perezosos y por ello se recomienda jugar con ellos y sacarlos a pasear en un horario que no haga tanto frío.



Así como mantenerlos alejados de los fuegos artificiales o pirotecnia, que ya comenzarán a ser utilizados ante las fechas decembrinas.



Además, tener cuidado antes de arrancar el vehículo cuando las mascotas se encuentren en el estacionamiento o patio, ya que al sentir el calor del motor de un vehículo después de su uso se pueden resguardar debajo.

Por eso, revisa bien antes de subir a tu carro si no se encuentran debajo o atrás de las llantas.

Entre las recomendaciones de Protección Civil también está alimentar de manera correcta a las mascotas y que tengan agua fresca, pues al igual que los humanos, los animales gastan más energía para mantener la temperatura corporal.

Pero no olvides cuidarlos de las pulgas y garrapatas

El mejor método antipulgas para perro es, por supuesto, conocer muy bien cuáles son las necesidades antiparasitarias del animal y la gran oferta de antipulgas que existe en el mercado.

La pulga es un insecto de 1,5 a 3,3 mm. de largo, de color oscuro, que se alimenta de la sangre de su huésped.



No tienen alas pero sus patas están adaptadas para el salto, y pueden llegar a saltar una distancia de hasta 200 veces la longitud de su cuerpo (unos 33 cm. aproximadamente), convirtiéndolas en el mejor saltador entre los animales en relación con su tamaño.



A la hora de prevenir y combatir una infestación por pulgas debemos escoger adecuadamente los productos que emplearemos según las circunstancias de cada caso concreto.

Aquí algunos:

Pastillas antipulgas

Se trata de un antiparasitario en comprimidos que impide la reproducción de las pulgas. Debe administrarse una vez al mes (la dosis depende del peso del animal), junto con la comida para que el organismo del perro lo asimile mejor.

Collar antiparasitario

Los collares son de acciónes específicas contra las pulgas, aunque también protegen frente a garrapatas. Gracias a su insecticida los parásitos quedan paralizados y posteriormente mueren.

Pipetas antipulgas

Las pipetas eliminan tanto las pulgas adultas de nuestro perro como las larvas presentes en el entorno en tan solo 12 horas, y previene de posibles reinfestaciones.



Fuente:https://www.debate.com.mx/prevenir/Por-favor-evita-cortar-el-pelo-a-tu-mascota-en-invierno-20171026-0139.html