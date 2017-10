5 acciones humanas que provocan estrés en perros

(Tomada de la Red)

Besarlo, abrazarlo y hablarle "bonito", son acciones que pueden hacer que tu perro no esté feliz.



Para muchos un perro es más que una mascota; incluso llegan a considerarlos “hijos” y toda la atención está dirigida a ellos al grado de que luego están demasiado consentidos y no los dejan ser justo lo que son: perros.



A veces creemos que el tener ciertas actitudes o acciones, benefician a nuestras mascotas, cuando realmente podemos estar confundiéndolos e inluso causándoles mucho estrés, si no quieres repetirlas constantemente y hacerle un bien a tu perro, pon atención en los siguientes puntos:



Tu perro no entiende lo que te hace feliz



Sí, los perros reaccionan a estímulos y muchas veces se comportan de una manera curiosa cuando tú estás feliz, esto no implica que sepa qué es lo que te gusta o lo que causó esa felicidad, ellos actúan por instinto.



Apuntarlo con el dedo



Al hacerlo se sienten atacados y les generas estrés, esta acción no la comprenden en totalidad y en lugar de causarle un beneficio, le estás haciendo daño.



Alejarlo de la familia



Si tu perro es de los que se pone en la ventana y te ve convivir con tu familia, se sentirá estresado si no le permites al menos media hora de convivencia al día con los integrantes. Invítalo a pasar y ponle límites, pero permite que se sienta de la familia.



Regañarlo como si fuera un bebé



No es un niño, es un perro… Lame, ladra, se “trepa”, y esto es algo natural. Debes entender que así reaccionan y que probablemente no cambiará en totalidad su instinto.



Abrazarlo muy fuerte



Los perros por lo general no disfrutan de los fuertes abrazos en que los apachurran mucho, claro, depende de la personalidad de este; pero por lo general, ni siquiera a las personas nos gusta sentirnos prisioneros y que invadan mucho nuestra privacidad, evita estrujarlos y ganarte un gruñido.



